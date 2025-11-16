Redacción Andalucía Europa Press 16 NOV 2025 - 14:41h.

La familia de Sandra Peña espera también "la sanción más alta posible" al colegio por los "errores cometidos"

El Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio

SevillaEste lunes 17 de noviembre comparecerán ante la Fiscalía de Menores las tres chicas investigadas por el presunto acoso escolar a Sandra Peña para que se aclare su implicación en la muerte de la joven. Podrían enfrentarse a responsabilidades penales, al ser mayores de 14 años.

La citación judicial llega después de que los padres de la menor fallecida declarasen el 12 de noviembre, en calidad de testigos perjudicados. El colegio donde estudiaba no se puso en contacto con ellos y reclaman una sanción "ejemplarizante y contundente".

Así lo expresó el tío de Sandra Peña y portavoz de la familia, Isaac Villar, a las puertas de las dependencias judiciales de la Avenida de la Buharia en Sevilla capital. Allí precisamente estaban citados el director del Irlandesas de Loreto, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra.

Villar manifestó que los progenitores habían asistido "con la tranquilidad de que contarán la verdad y también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo" desde que su hija se suicidase el 14 de octubre, al lanzarse desde lo alto del edificio donde residía.

Igualmente, indicó que la familia "se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería y muy especialmente por el Defensor del Pueblo", por lo que confiaban "plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa".

"Para que esto no se repita", recordó

"No puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita", recordó el portavoz.

Mientras la investigación del caso de bullying sigue abierta, tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe elaborado por el supuesto acoso que sufría la adolescente sevillana, el Ministerio Público mantiene dos expedientes.

Ambos buscan aclarar las circunstancias que rodearon al suceso. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos. Y el otro pone el foco en la supervisión para evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo.