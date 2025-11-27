Es expareja de la víctima y ha sido detenido: ambos estaban en el sistema VioGén por relaciones anteriores

Los compañeros del presunto asesino de Campillos dicen que ya les anunció que no iría a trabajar tras el crimen

Un día después del Día Internacional contra la Violencia Machista, un nuevo caso ha sacudido a la localidad malagueña de Campillos, donde en la tarde del miércoles era localizado el cadáver de una mujer. Su expareja, un hombre de 28 años, ha sido detenida después de presentarse ante la Guardia Civil en Jaén para confesar que la había estrangulado.

La víctima tenía 25 años y habría sido asesinada en el domicilio que ambos compartían en la citada localidad de Málaga.

El presunto asesino y víctima estaban en el sistema VioGén por relaciones anteriores

Según las primeras investigaciones, tanto la joven como el detenido estaban incluidos en el sistema VioGén por relaciones anteriores: ella como víctima y el como agresor.

Al parecer, ambos residían en una vivienda que era domicilio del padre de ella. Cuando él salió a trabajar, el presunto asesino aprovechó para matarla. Después, viajó en su propio vehículo hasta Martos, Jaén, donde confesó ante la Guardia Civil haber asesinado a su pareja.

Con este caso, es la segunda mujer muerta a manos de su pareja en los últimos tres días en la provincia de Málaga, y solo 24 horas después de celebrarse el citado Día Internacional contra la Violencia Machista.

Nuevo crimen machista en Málaga

Tras lo ocurrido, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha condenado con "firmeza" lo que "todo apunta a un nuevo crimen machista en la provincia", clamando por la necesidad de "redoblar esfuerzos" contra este tipo de violencia.

"Concha, una vecina de Campillos, ha perdido la vida presuntamente a manos de su expareja", ha señalado, trasladando sus condolencias a la familia y sus allegados.

"Condenar con firmeza este nuevo crimen contra una mujer. No podemos tolerar en nuestra sociedad que esta lacra permanezca. Debemos redoblar todos los esfuerzos para que la conciencia contra la violencia machista esté arraigada en nuestra sociedad de manera permanente y definitiva", ha reiterado, considerando que "la principal arma" para combatir la violencia machista "es la educación y el destierro de los mensajes negacionistas de la violencia de género".

Según ha precisado, tras entregarse en Martos, Jaén, el presunto asesino “permanece detenido y custodiado”. "Esperamos que caiga sobre él todo el peso de la ley", ha sentenciado.