El aviso a sus compañeros apunta a que el presunto asesino tenía un plan premeditado para matar a su compañera sentimental

Los vecinos de la joven muerta en Campillos, Málaga, sobre el presunto agresor "Él no vivía aquí del todo, se quedaba de vez en cuando"

La investigación policial por el crimen machista ocurrido este miércoles 26 de noviembre en Campillos, Málaga, apunta un acto premeditado por parte del presunto asesino que, según fuentes cercanas a su trabajo, habría anunciado horas antes a sus compañeros que el día que se produjo el crimen no iría a trabajar.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen tuvo lugar en la vivienda de la víctima, situada en la calle Silla de Campillos. La joven residía allí junto a su padre, que en el momento de los hechos se encontraba trabajando. Fue en ese domicilio donde los agentes hallaron el cuerpo sin vida tras recibir la alerta desde Jaén, cuando el detenido confesó lo ocurrido, informa el Diario Sur de Málaga.

Avisó a su entorno

Las primeras indagaciones en el entorno laboral y social del detenido han permitido conocer por testimonios de sus compañeros que el martes habría anunciado su intención de faltar al trabajo en la finca e la que trabajaba.

Según estas fuentes, todo apunta a que era una advertencia sobre sus intenciones de desplazarse hasta Campillos para cometer el crimen, lo que reforzaría la idea de una asesinato premeditado más que un arrebato producto de la enajenación mental.

Tras acabar con la vida de su pareja, el agresor no se quedó en el domicilio. Emprendió una huida por carretera de casi dos horas. Recorrió los aproximadamente 140 kilómetros que separan Campillos (Málaga) de Martos (Jaén). Los agentes creen que no se trató de una fuga para esconderse, sino un desplazamiento incluido en su macabro plan criminal.

La huida y entrega en Jaén

Sobre las 13:00 horas, el hombre se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Martos donde confesó el crimen, activando inmediatamente el protocolo que llevó a las patrullas en Málaga a forzar la entrada en la vivienda de Campillos, donde solo pudieron certificar la muerte de la joven.

La Guardia Civil continúa recabando pruebas para esclarecer todos los detalles del crimen. Se investiga el recorrido del detenido desde su lugar de residencia hasta Campillos, así como las circunstancias en las que accedió a la vivienda de la víctima.

La autopsia y los informes forenses serán claves para determinar la hora exacta de la muerte y confirmar la causa del fallecimiento.

La delegación del Gobierno ha confirmado que, aunque ambos figuraban en el sistema VioGén por relaciones anteriores con otras parejas, sus expedientes estaban inactivos. No existían denuncias previas cruzadas entre ellos, lo que hizo que el crimen fuera indetectable para las instituciones hasta que se consumó.

El caso de Campillos se suma a la lista de asesinatos machistas registrados en España en 2025. Según datos oficiales, 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.