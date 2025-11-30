Iván Sevilla 30 NOV 2025 - 19:30h.

El accidente de tráfico ocurrió poco antes de las 13:40 horas en la carretera A-4003 que sube a las canteras

Las víctimas eran dos vecinos de Huétor Santillán "muy conocidos" y que regresaban de jugar al fútbol

GranadaTrágico 30 de noviembre en las carreteras españolas. Después de morir tres jóvenes en Cantabria esta madrugada, cerca del mediodía dos chicos de 21 y 17 años han muerto al estrellarse un coche en una rotonda en la localidad de Huétor Santillán (Granada).

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, que recibió el aviso del accidente de tráfico a las 13:40 horas. Testigos del siniestro informaban en sus llamadas a emergencias que un turismo había colisionado con el muro de una pequeña glorieta.

Los dos únicos ocupantes del vehículo estaban atrapados con heridas de gravedad. Hasta ese lugar de la carretera A-4003, que da acceso a las canteras que hay junto al municipio, se desplazaron efectivos sanitarios, policiales y de bomberos.

Una de las víctimas había sufrido una parada cardiorrespiratoria, sin que los médicos pudiesen ya revertirla al asistirle. El otro había fallecido en el impacto contra la estructura de piedra. Así que únicamente certificaron las muertes.

Volvían de jugar al fútbol y eran "muy conocidos"

Según ha explicado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, ambos chicos que han perdido la vida eran "muy conocidos" y estaban bastante "integrados" en el pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes.

Ha explicado que volvían de jugar al fútbol con otros amigos y compañeros de su peña de los domingos. El mayor de edad, quien conducía el coche, era un vecino muy involucrado en las actividades culturales de la localidad, sobre todo teatrales.

El Ayuntamiento ha decretado desde las 16:30 horas tres días de luto con las banderas ondeando a media asta. Por otro lado, ha trasladado el sentido pésame a la familia de Javier y Ventura, las dos víctimas mortales en el accidente.

No es el primero que se produce en ese punto vial, pues en 2007 fallecieron otros tres vecinos jóvenes (también había un menor). El regidor ha reclamado una solución en la rotonda para evitar más sucesos como los acontecidos.