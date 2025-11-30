La Policía ha identificado a siete personas como supuestas autoras de un delito de odio contra un menor de 14 años por su orientación sexual en Algeciras

“Ven, que te vamos a hacer un hombre. Como digas algo te vas a enterar y te vamos a dar una paliza", amenazaron a la víctima los identificados

AlgecirasLa Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha identificado a siete personas como supuestas autoras de un delito de odio contra un menor de 14 años por su orientación sexual.

La actuación tuvo lugar el pasado martes en el parque María Cristina tras una intervención coordinada entre agentes de varias unidades del cuerpo de seguridad, según ha informado el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento algecireño, Jacinto Muñoz Madrid.

La protección de los agentes hacia el menor

Una patrulla de motoristas de la Unidad de Seguridad y Convivencia (USEC) fue alertada de una situación de acoso hacia un menor en el interior del parque.

A su llegada al lugar, uno de los motoristas interceptó a uno de los supuestos agresores, mientras otros dos agentes se dirigieron inmediatamente hacia la víctima para garantizar su protección.

De forma paralela, se activó al grupo Delta de la Policía Local, formado por agentes de paisano, que tras poner en marcha un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones del parque identificó a otros seis jóvenes, que según la víctima le habían increpado, zarandeado y amenazado.

Le amenazaron con pegarle una paliza al grito de: "Te vamos a hacer un hombre"

Durante la entrevista con los agentes, el menor presentaba un estado de nerviosismo, alteración y miedo, manifestando su temor ante las amenazas que acababa de recibir por su orientación sexual y las posibles represalias. Una testigo presencial corroboró su versión de los hechos.

Según relató la víctima, los supuestos agresores le dirigieron diversas expresiones de carácter vejatorio, además de otras intimidatorias, tales como: “Ven, que te vamos a hacer un hombre. Como digas algo te vas a enterar y te vamos a dar una paliza".

Un oficial de la USEC contactó con la madre del menor para informarle de lo sucedido y para que recogiera a su hijo y formalizara la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

Jacinto Muñoz ha recordado el compromiso del Ayuntamiento de Algeciras con la protección de la infancia y la adolescencia, así como su tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia o delito de odio en el municipio.