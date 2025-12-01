La principal hipótesis es la de un suicidio pactado entre ellas

Las dos adolescentes que se suicidaron en un parque de Jaén dejaron una nota de despedida dedicada a sus familiares

La policía investiga bajo secreto de sumario las muertes de las dos menores a la espera de los resultados forenses. La principal hipótesis es la de un suicidio pactado entre ellas. Se analizan, por ejemplo, los mensajes que intercambiaron esa noche. Uno que Rosmed, de 15 años, le envía a Sharit, de 16, en el que se despide y otro que le envía Sharit, a su novio, para dejar la relación, según informa Antonio Lasso.

El padre afirmó que el teléfono de su hija tiene registrado un mensaje de la otra joven, que era su amiga, diciéndole que se iba a quitar la vida y sobre las 21:45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación.

La investigación está totalmente abierta pero bajo secreto de sumario. La Policía Nacional ha confirmado que están trabajando sobre una hipótesis principal: la del suicidio. Y se fundamenta en dos aspectos: el primero es que no existen signos de violencia y el segundo es que se descartaría en principio la participación de terceras personas.

Los padres de Sharit niegan que su hija sufriera acoso

Esta mañana hemos podido comprobar en ese minuto de silencio cómo ha sido un suceso terrible y que ha conmocionado a toda la capital. Durante esta tarde, a las 18:00 se le dará el último adiós a la menor de 16 años. Los padres de Sharit niegan que su hija sufriera acoso. “Era una niña feliz, no sufría bullying, nunca hubo señales de aburrimiento o tristeza. Nunca le escuché nada. Era extremadamente segura”, explica Alexander, padre de Sharit.

Rosmed, la otra menor, cambió tres veces de centro y este año se dio de baja a pesar de haberse matriculado. "Está documentado de que Rosmed sufría temas de bullying, que sufría temas de depresión. La niña Rosmed no pudo conseguir los materiales porque sus padres no lo pudieron comprar y ella estuvo una semana nada más estudiando en ese instituto. Ahí la niña a nosotros nos dijo 'Rosmed está muy mal porque otra vez que se va a matar'", explica el padre.

Además, en el instituto del curso pasado le abrieron un protocolo de autolesiones, y en el anterior hubo intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar. La Policía trata de averiguar si indujo a su amiga a terminar juntas con su vida.