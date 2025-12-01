El padre de Rosmed supo que algo no iba bien cuando su hija se retrasó

El último audio que una de las chicas muertas en Jaén le envió a su padre

Está previsto que este lunes entierren a la segunda de las dos chicas halladas muertas en Jaén. El padre de Rosmed, Asmed, fue quien las encontró en el parque. “Mire adonde mire, las veo”, ha confesado.

Asmed y su mujer supieron que algo no iba bien cuando su hija Rosmed no llegó a casa a la hora estipulada. “Siempre avisaba si iba a retrasarse”. Aquella tarde la chica envió un audio a su padre contándole sus planes. Le dijo que estaba con Sharif y que iban a dar una vuelta.

El hombre decidió salir a buscar a Rosmed en patinete con otro de sus hijos.

Ha contado al diario El Mundo que pasaron varias veces por el lugar donde estaban las chicas y no las vieron. Era muy de noche y estaba oscuro, cuenta.

Sin embargo, como si supiera dónde tenía que dirigirse, dice, se fue poco a poco apartando del camino principal y comenzó a escudriñar con la mirada la arboleda. Unas siluetas entre las ramas llamaron su atención. Se acercó para preguntarles si habían visto a las dos chicas por allí. Entonces, cuenta. descubrió que se trataba de las niñas.

El padre de Rosmed trató de reanimarlas

Asmed y su hijo trataron de reanimarlas pero no lo lograron. Llamaron a Emergencias, sin embargo, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de las dos adolescentes de 15 y 16 años.

“Miro aquí y las veo, miro allí y las veo. Mire adonde mire, las veo”, ha contado el padre de Rosmed.

El sábado una de las menores fue incinerada. Este lunes se dará sepultura a la otra.

La Policía apunta a que las dos chicas se suicidaron. Desde la Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha indicado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y, aunque la investigación sigue abierta, parece ser que se descartaría la participación directa de terceras personas.

Sin embargo, los amigos de las chicas aseguran que una de ellas sufrió bullying en su anterior instituto y que no se había recuperado. Concretamente, una de las chicas "sufrió acoso escolar en El Valle” y aún “estaba muy afectada por ello”, ha declarado un amigo al diario 'El País'.

Este joven hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente fallecida.

Mientras, en Jaén este lunes viven su segundo día de luto oficial por la muerte de las dos amigas.