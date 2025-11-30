Dos adolescentes de 15 y 16 años se suicidaron en la madrugada del sábado 29 de noviembre en un parque de Jaén y dejan una nota de despedida

Investigan la muerte de las dos adolescentes de 15 y 16 años en Jaén como un "posible suicidio"

JaénContinúa la conmoción por la muerte de dos adolescentes en Jaén. No había signos de violencia, ni participación de terceras personas, según apuntó la delegación del Gobierno durante la tarde del sábado 29 de noviembre, como informa Nuria Cabrera y Beatriz Simó.

Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Jaén al decretarse tres días de luto por estas dos trágicas muertes. La luz gris del día deja ver el escenario del dolor entre los vecinos de la pequeña ciudad. Sin signos de violencia externa y descartada la participación de terceras personas, la Policía Nacional ha confirmado que las dos amigas se quitaron la vida juntas dejando una nota de despedida y la autoridad judicial ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jienense. Ahora, los resultados de la autopsia serán determinantes para conocer la causa y la data de muerte de estas dos menores de 15 y 16 años.

Conmoción y dolor en el instituto de las dos adolescentes

Por su parte, el Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban las dos adolescentes de 15 y 16 años que fueron halladas muertas en un parque de la ciudad la madrugada del sábado ha mostrado este domingo su dolor y tristeza “por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro”.

“Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES os enviamos un enorme abrazo”, ha manifestado el centro en un comunicado.

La comunidad educativa se ha unido a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio que se guardará mañana a las 12.00 horas, una concentración que también se llevará a cabo en el centro educativo.

También la Universidad de Jaén (UJA) ha manifestado “su más profundo dolor y consternación” ante la trágica noticia del fallecimiento de dos jóvenes menores de edad, ocurrido en la madrugada del sábado.

El equipo de gobierno y de toda la comunidad universitaria han expresado en un comunicado: “Nuestro más sentido pésame, solidaridad y cercanía a las familias, amigos y seres queridos de las fallecidas”.

“Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza”, ha manifestado.

Como muestra de duelo y respeto institucional, la Universidad de Jaén ha decretado un día de luto oficial, por lo que las banderas de sus campus y edificios ondearán a media asta durante toda la jornada de mañana.

La Policía Nacional confirmó este sábado el fallecimiento de las dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén, según fuentes cercanas a la investigación, que apuntaron a muerte por suicidio.

El Teléfono de la Esperanza, anónimo, confidencial y gratuito

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, el Ministerio de Sanidad dispone de una línea de atención a la conducta suicida. El 024 es un número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.