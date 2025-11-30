Los cuerpos sin vida de las dos adolescentes muertas en un parque de Jaén fueron hallados por los padres de una de ellas

Las dos adolescentes que se suicidaron en un parque de Jaén dejaron una nota de despedida dedicada a sus familiares

JaénNovedades en el caso de las dos adolescentes, de 15 y 16 años, fallecidas en Jaén, en un doble caso de suicidio. Compañeros de su instituto hacen referencia a que sufrían acoso escolar. Ahora, las banderas de su centro educativo se encuentran a media asta en señal de homenaje y recuerdo. Con una de las jóvenes, de hecho, se había activado en su colegio anterior el protocolo 'antisuicidio'.

Al parecer, en cuanto ayer sus padres vieron que no llegaba a casa, salieron a buscarla y fueron ellos mismos los que habrían localizado a las adolescentes ya sin vida. Mañana, lunes 1 de diciembre, a las 12:00 horas hay convocado un minuto de silencio en la ciudad. El caso está bajo secreto de sumario.

Los amigos de las adolescentes aseguran que eran víctimas de bullying

Amigos y compañeros de las dos jóvenes de 15 y 16 años que aparecieron muertas la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por EFE.

Varios amigos y compañeros de las fallecidas se han trasladado hoy al tanatorio donde se vela los cuerpos de las dos chicas para mostrar su dolor e incomprensión ante este trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad jiennense.

Los amigos aseguran que las dos adolescentes fueron víctimas de bullying

La Policía Nacional informó ayer sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no han querido confirmar si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

Este domingo un amigo de una de las fallecidas ha asegurado que una de las chicas "sufrió bullying (acoso escolar) en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”, según ha declarado al diario 'El País'.

Este joven, que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares directos de las dos víctimas, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente que también se quitó la vida.

No se aprecian signos de violencia externa

Las dos fallecidas, nacidas en Jaén, son de nacionalidad española y sus padres son de origen colombiano. El entierro de la chica de 16 años tendrá lugar mañana lunes, mientras que aún se desconoce la fecha del sepelio de la más joven.

Desde la Policía Nacional no se ha hecho valoración alguna de la investigación amparados en el secreto judicial del caso. Desde la Brigada Judicial de la Policía Nacional se indicó ayer que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y, aunque la investigación sigue abierta, parece ser que se descartaría la participación directa de terceras personas.

El comunicado del instituto

Mientras tanto, desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban actualmente las dos fallecidas, se ha mostrado el dolor y tristeza “por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro”.

“Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES os enviamos un enorme abrazo”, ha manifestado el centro en un comunicado.

La comunidad educativa se ha unido a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio que se guardará mañana a las 12.00 horas, una concentración que también se llevará a cabo en el centro educativo.

También la Universidad de Jaén (UJA) ha manifestado “su más profundo dolor y consternación” ante la trágica noticia del fallecimiento de dos jóvenes menores de edad, ocurrido en la madrugada del sábado.

El equipo de gobierno y de toda la comunidad universitaria han expresado en un comunicado: “Nuestro más sentido pésame, solidaridad y cercanía a las familias, amigos y seres queridos de las fallecidas”.

“Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza”, ha manifestado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial (hasta el próximo martes ) y un minuto de silencio, que tendrá lugar mañana lunes a las 12 del medio día, una acción que también se repetirá a las puertas del instituto donde cursaban estudios las dos chicas

Otros casos

Estas dos muertes han conmocionado a la sociedad jiennense, sobre todo después de que el pasado día 10 se produjo el fallecimiento de otro adolescente de 16 años que se quitó la vida con un disparo en su vivienda de la zona norte de la capital.

En octubre pasado se suicidó en Sevilla la joven Sandra Peña, de 14 años, que estudiaba en el colegio concertado Irlandesas de Loreto, un caso por el que la Fiscalía de Menores investiga por presunto acoso escolar a tres menores que eran compañeras de la víctima y al citado colegio.

El Teléfono de la Esperanza, anónimo, confidencial y gratuito

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, el Ministerio de Sanidad dispone de una línea de atención a la conducta suicida. El 024 es un número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.