Rocío Amaro 01 DIC 2025 - 16:25h.

Dos serenos del Ayuntamiento de Sevilla evitaron que un joven se suicidara en el puente de Alcalde Manuel del Valle

SevillaUna intervención rápida y decisiva del equipo de serenos del Ayuntamiento de Sevilla impidió este domingo que un joven se quitara la vida en el puente de Alcalde Manuel del Valle, próximo al pabellón de San Pablo. Mariló y José María, coordinadores del grupo de agentes cívicos, fueron los primeros en atender al joven tras recibir el aviso, gracias a su cercanía y vigilancia habitual en las calles.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, relató a través de sus redes sociales que la mediación de los serenos fue clave para estabilizar la situación hasta la llegada de otros compañeros que reforzaron la atención. "Una historia más que refrenda la cercanía de este grupo del que nos sentimos muy orgullosos y que presta un gran servicio de ayuda al vecino", señaló.

Una actuación que, para el Ayuntamiento sevillano, ha puesto de relieve la importancia de los serenos, cuyo trabajo no se limita a la vigilancia, sino que también incluye acompañamiento y asistencia a quienes se encuentran en situaciones de riesgo, demostrando un papel esencial de proximidad dentro del esquema de seguridad de Sevilla.

Otro final feliz en la madrugada de Sevilla

La labor de los serenos también se evidenció días antes, en un episodio que terminó con un final feliz. Durante la madrugada del jueves 13 al viernes 14, los agentes Alexis, Diego y Jesús encontraron a una mujer de avanzada edad desorientada en la gasolinera de la Ronda de Capuchinos, sin identificación, móvil ni llaves, en plena lluvia bajo aviso amarillo.

Gracias a la compañía de los serenos y la coordinación con la Policía Local, se logró contactar con su hija, que acudió a recogerla y acompañarla de vuelta a casa. Esta intervención se suma a la labor diaria de los serenos y demuestra cómo "la presencia de estos agentes cívicos facilita la atención inmediata en situaciones de vulnerabilidad", incluso en condiciones meteorológicas adversas.

El papel de los serenos

Los serenos actúan como apoyo directo a la ciudadanía, detectando problemas antes de que se conviertan en incidentes graves y ofreciendo acompañamiento a quienes lo necesitan. La ciudad de Sevilla, gracias a ellos y a la colaboración de otros servicios municipales como Protección Civil, Bomberos, Policía Local y diversos departamentos de mantenimiento y asistencia, refuerza así un modelo de seguridad centrado en la cercanía y la atención al vecino.

El Ayuntamiento de Sevilla reforzó este papel el pasado mes de octubre, después de haber sido uno de los programas de mayor impacto en la vida nocturna de la ciudad en el último año. Los agentes cívicos son en total 50 (en lugar de los 36 previstos inicialmente) y se despliegan cada noche por 29 barrios de la ciudad, en horario de 23:00 a 7:00 horas.

Los serenos no sustituyen a la Policía Local, pero se han consolidado como un refuerzo de cercanía. Informan a vecinos y visitantes, median en conflictos, acompañan a personas vulnerables, detectan incidencias en el mobiliario urbano y avisan de inmediato al CECOP en caso de emergencia. Su labor busca prevenir, aportar tranquilidad y reforzar la convivencia desde la calle.

Los datos que avalan el proyecto

Durante el proyecto piloto desarrollado entre diciembre de 2023 y 2024 en 12 barrios del Casco Histórico, 18 agentes cívicos realizaron casi 500 avisos al CECOP por incidencias que fueron desde cortes de alumbrado hasta robos, incendios o emergencias médicas. También acompañaron a vecinos vulnerables y ofrecieron asistencia a personas sin hogar.

Además, la mayoría de las personas contratadas para llevar a cabo esta labor son desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, dentro de la estrategia ERACIS+.