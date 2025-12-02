Los padres de las niñas fallecidas en Jaén han acudido a comisaría para declarar como testigos

Las teorías de los padres de las menores muertas en Jaén para afirmar que no fue un suicidio: “Es el homicidio perfecto"

Hoy los padres de las niñas fallecidas en Jaén han acudido a comisaría para declarar como testigos. Ayer lo hicieron los familiares de la menor de 15 años, Rosmed. Hoy ha sido el turno para los padres de la menor de 16 años, Sharit. Fuentes de la Policía Nacional nos confirman que este tipo de declaraciones lo hacen en calidad de testigo y que están dentro del cauce habitual de la investigación, según informa Antonio Lasso.

También se han realizado registros domiciliarios donde se han analizado tanto los teléfonos móviles como los ordenadores de las chicas y donde se están buscando respuestas en el entorno más cercano de las menores.

"Mi hija no tenía problemas de autoestima", señala el padre de Sharit

Alexander, padre de la menor de 16 años, asegura que su hija no tenía problemas de autoestima y que no sufría acoso escolar. "Mi hija no tenía problemas de autoestima", recalcó en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur Televisión. El progenitor recalcó que el móvil de su hija tiene registrado un mensaje de la otra joven que era su amiga diciéndole que se iba a quitar la vida sobre las 21:41 horas.

A las 21:45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación. Fueron los padres de las dos menores los que localizaron sus cuerpos sin vida siguiendo la señal de los móviles.