El novio de Sharit fue una de las últimas personas con las que se comunicó la menor antes de morir

Las teorías de los padres de las menores muertas en Jaén para afirmar que no fue un suicidio: “Es el homicidio perfecto"

Los padres de las dos menores halladas muertas el pasado sábado en Jaén han sido citados a declarar este martes en la comisaría, una declaración que fuentes policiales califican como “algo normal” dentro de la investigación de un caso de estas características. Los padres de Sharit niegan que su hija se suicidara y piden una investigación en profundidad.

Además de los padres de las menores, informa la agencia EFE, también va a declarar en la comisaría el novio de una de las adolescentes, que recibió uno de los últimos mensajes enviados al móvil.

Según han contado los padres de Sharit a diversos medios de comunicación su hija se comunicó con su novio para dejarlo, algo que no les encaja porque, afirmam, "estaba superenamorada" del chico. Le dijo que no era por él pero que era lo mejor para ambos, ha explicado la madre.

Todas las líneas de investigación están abiertas

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha vuelto a insistir este martes en que todas las líneas de investigación siguen abiertas aunque ha remarcado que “hasta el momento se descarta la participación de terceras personas en esa trágica muerte de las dos menores”.

“Todo está absolutamente abierto y está sometido al escrutinio pormenorizado de testigos, del entorno, de la familia y de aquellos otros elementos personales de los que se puedan derivar cualquier tipo de información que sobre todo consiga, que es lo que pretendemos, el objetivo de aclarar qué es lo que ha ocurrido”, ha informado Fernández a los medios en una visita a Granada.

Fernández ha pedido “la máxima prudencia” a todas las personas, incluyendo también a los medios de comunicación, al tratarse de “dos menores que lamentablemente han sido protagonistas de esta tragedia absoluta que nos ha consternado a todos y a todas”.

“Cualquier conclusión que se pueda hacer, cualquier suposición en este momento, no solamente es prematura, sino que es dañina para todo el entorno familiar y para el respeto y la memoria de las dos menores”, ha concluido el delegado del Gobierno en Andalucía.

La familia de Sharit pide que no se cierre la investigación

Los padres de Sharit han pedido una investigación en profundidad porque aseguran que su hija no estaba triste, ni deprimida. Ellos descartan el suicidio y también niegan que sufriera acoso escolar, como si le pasaba, han dicho, a su amiga Rosmed.

La familia de Sharit apunta a que alguien pudo haberlas inducido al suicidio o haberlas ayudado de alguna forma a llevarlo a cabo.

Por ahora, la investigación sigue abierta bajo secreto de sumario.