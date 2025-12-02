Esperanza Buitrago 02 DIC 2025 - 09:29h.

El caso de Rosmed y Sharit, de 15 y 16 años, sigue abierto bajo secreto de sumario

La madre de Sharit pone en duda los mensajes en los móviles de las niñas: "Estaban preparados"

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el caso de las niñas halladas muertas en un parque de Jaén. No obstante, la principal hipótesis es el suicidio. Las familias, en cambio, niegan con rotundidad que sus hijas se quitaran la vida voluntariamente y piden una investigación profunda.

La Policía en las primeras horas de la investigación señaló que las niñas, Sharit y Rosmed, de 16 y 15 años, se suicidaron. Los investigadores han descartado la intervención de terceras personas por falta de signos de violencia.

Los amigos de las chicas, desde un primer momento, señalaron que ambas habían sufrido acoso escolar y que se apoyaban mutuamente cuando lo necesitaban. En la concentración del lunes frente al Ayuntamiento un grupo llevaba un cartel que decía ‘Justicia para Sharit’.

La Junta de Andalucía ha confirmado que el instituto en el que había estado matriculada este último curso una de las menores abrió un protocolo para prevenir autolesiones.

Sin embargo, las familias de las adolescentes descartan tanto el suicidio como el acoso escolar. Es más, piden que la investigación llegue hasta el final para dar con posibles inductores al suicidio o con quien pudiera haberles ayudado para llevarlo a cabo.

Qué dicen las familias de las niñas fallecidas en Jaén

Los padres de Sharit, la menor de 16 años, aseguran que su hija no se ha quitado la vida voluntariamente. “Quieren montar el suicidio perfecto y es el homicidio perfecto”, ha asegurado Alex, el padre de Sharit.

Aseguran que su hija “ni estaba triste, ni sufría depresión”. También han negado que sufriera acoso escolar, como Rosmed, que en dos años había pasado por tres centros escolares, el último el IES San Juan Bosco, donde coincidió con Sharit. A pesar de que Rosmed había dejado las clases en septiembre ambas chicas seguían manteniendo contacto.

Los padres de Sharit argumentan que su hija estaba feliz cursando peluquería. “Estaba emocionada, haciendo su FP”. De hecho, la tarde del viernes, antes de salir, dice, dejó sus deberes terminados. A sus padres les dijo que estaba con su amiga y que se iban a comer unas chuches mientras daban una vuelta.

Los mensajes del teléfono de Sharit

Los padres de Sharit también aseguran que en el móvil de su hija hay un mensaje de Rosmed de la tarde de sus muertes, cuando se supone que estaban juntas.

"Le manda una nota con un te quiero mucho, tú eres mi amiga, mi hermana, pero te digo adiós”, dice la madre de Sharit, que desconfía del WhatsApp porque lo ve “muy preparado, como cuando coges el texto y lo pegas ahí”.

Los padres de la menor de 16 años tampoco logran entender porque su hija rompió con su novio esa misma tarde: “Estaba superenamorada de ese niño” y le dijo que lo mejor para ambos era acabar con la relación.

Los padres de Sharit están convencidos de que el teléfono de su hija está “manipulado”. “Le mando cien mil mensajes a mi hija y a las 23:38 estando en el parque de los Patos, y mi esposo volteando, me leen los mensajes, me vuelvo loca. Llamo y llamo y me vuelvo loca y ya nadie me contestaba. Cuando las encontramos los celulares estaban en los bolsillos”, afirma rota de dolor tras enterrar a su hija.

"No lo hizo conscientemente, o fue engañada o fue manipulada pero jamás se quitaría la vida"

El padre de Sharit asegura que su hija “no lo hizo conscientemente, o fue engañada o fue manipulada pero jamás se quitaría la vida. Queremos que se sepa toda la verdad”.

En este punto, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha admitido la “gran complejidad” del caso. La Subdelegación ha dicho este lunes que se mantienen abiertas “todas las líneas de investigación” más allá de la hipótesis principal del suicidio.

La Policía, que ha negado el acoso escolar a pesar de que la Junta de Andalucía ha admitido que había una niña con un protocolo abierto, insiste en que la principal hipótesis es el suicidio porque no se apreciaron signos de violencia externa en los dos cuerpos, algo que descarta, al menos inicialmente, la participación de terceras personas.

El caso de Rosmed y Sharit sigue abierto bajo secreto de sumario.