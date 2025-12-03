El Sindicato Médico de Málaga denuncia que llevan “años alertando” del “deterioro evidente del servicio” y aseguran que “se ha convertido en un riesgo real para la salud”

Desde el sindicato reclaman medidas inmediatas y verificables sobre la situación de la cafetería del hospital y no descartan movilizaciones

Compartir







MálagaSiete médicos de guardia del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga han sufrido una intoxicación gastrointestinal después de comer en la cafetería del centro, según ha denunciado el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que denuncia que llevan “años alertando” del “deterioro evidente del servicio”, sobre el cual aseguran que “se ha convertido en un riesgo real para la salud”.

Según fuentes del hospital citadas por EFE, por su parte, han comunicado que se han detectado “algunos casos con sintomatología intestinal de carácter leve en profesionales", explicando que el servicio de Medicina Preventiva del hospital, como suele ser habitual en estos casos, ha trasladado esta información a Salud Pública para que proceda a realizar la inspección protocolaria para conocer las causas.

PUEDE INTERESARTE Madrid lidera la lista de los mejores centros hospitalarios de España en 12 especialidades

El sindicato asegura que varios médicos tuvieron que ser ingresados por la intoxicación

En un comunicado contundente, paralelamente, el Sindicato Médico de Málaga ha asegurado que varios de los facultativos tuvieron que ser ingresados en el área de Observación debido a la intensidad de los síntomas, "en un nuevo caso de estas características debido a la dejadez de la dirección del hospital", según denuncian.

Tanto es así que el sindicato considera que lo ocurrido "confirma lo que lleva años alertando": que la cafetería del personal "se ha convertido en un riesgo real para la salud, ante la inacción persistente de la dirección del centro y de los responsables del SAS, que han permitido que esta situación llegue a límites inaceptables".

PUEDE INTERESARTE Varias regiones abren la vacunación contra la gripe a toda la población y recomiendan el uso de mascarillas en centros sanitarios y en residencias

"A la baja calidad, el deterioro evidente del servicio y las dudosas condiciones higiénicas, se suma el hecho de que los profesionales se ven obligados a compartir el espacio con pacientes y acompañantes, sin un comedor propio, sin intimidad, sin seguridad y sin respeto alguno por sus condiciones laborales", denuncian en el comunicado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Recuerdan que hace un año se produjo un episodio similar

De ese modo, subrayan que esa situación "es indigna y supone un desprecio absoluto hacia quienes sostienen la actividad asistencial del hospital", al tiempo en que recuerdan que hace un año ya se registró un episodio similar "y no se adoptaron medidas efectivas para evitar que volviera a repetirse".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por todo ello, advierten que, si no se adoptan medidas inmediatas y verificables, no descartan convocar acciones reivindicativas y movilizaciones para proteger a los trabajadores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En esa misma línea, el Sindicato Médico de Málaga ha exigido la dimisión de la Dirección Económica-Administrativa y Servicios Generales del hospital como responsable directa de esta situación que califican de insostenible y que, según aseguran, está generando serios problemas de salud tanto a los profesionales como a los usuarios del centro.