Madrid lidera el ranking de los mejores especialistas médicos de España

Una lista realizada por Forbes identifica los centros con mejores resultados en 12 áreas médicas y quirúrgicas

La Fundación Jiménez Díaz mantiene su posición como el centro mejor valorado del país

La manera de ir al médico en España ha cambiado, y es que cada vez es más habitual que los pacientes investiguen antes de pedir una cita; comparan especialistas, contrastan resultados y consultan listados de referencia para conocer distintas opciones.

Este hábito se ha extendido sobre todo entre quienes buscan segundas opiniones o tratamientos concretos, y refleja una mayor implicación del paciente en su propia salud.

En este contexto, la revista Forbes ha publicado de nuevo su lista con los mejores centros hospitalarios de España en 12 especialidades médicas y quirúrgicas clave.

Ranking sanitario actualizado

“La evolución de cada especialidad es un reflejo directo de cómo está avanzando la sanidad en España, este ranking no solo muestra qué hospitales están mejor posicionados, sino también cómo están evolucionando las técnicas, el acceso a la atención de calidad, así como la implementación de nuevas tecnologías”, ha explicado Sara Campelo, Directora de Comunicación de Forbes España.

Este análisis permite observar la tendencia del sistema sanitario y el ritmo al que adoptan nuevas metodologías clínicas. Además, facilita a los pacientes una referencia clara sobre dónde acudir según la necesidad médica.

La lista la componen 36 centros de toda España, aunque por regiones vuelve a destacar la Comunidad de Madrid, que mantiene una fuerte presencia en varias de las especialidades evaluadas.

Según Campelo, “es la comunidad autónoma que más destaca en esta edición del ranking, este liderazgo se debe a su amplia experiencia en investigación, ya que sus hospitales han sabido adaptarse rápidamente a los avances médicos”.

Hospitales líderes nacionales

Aun así, también figuran centros de Cataluña, País Vasco o Andalucía, que consolidan su relevancia dentro del mapa sanitario.

Por hospitales vuelve a destacar la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que tras varios años siendo reconocido como el mejor centro de España y uno de los mejores del mundo, también ha sido señalado como el mejor en especialidades como oncología y cardiología.

Su posición refuerza la tendencia de mantener altos niveles de calidad asistencial y capacidad de innovación.

“La Fundación Jiménez Diaz ha mantenido su dominio gracias a su enfoque integral y a su capacidad para innovar constantemente, no solo cuenta con un equipo médico altamente especializado sino que también se ha adelantado a los avances tecnológicos en varias especialidades”, detallan desde Forbes.

Una radiografía útil para conocer la situación actual de la sanidad y los centros que lideran cada especialidad, y que sirve como guía para pacientes y profesionales en un momento de creciente búsqueda de información.