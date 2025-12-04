La Fiscalía atribuye a este hombre 18 delitos contra la intimidad, otros 18 contra la intimidad sobre menores, 14 delitos continuados contra la intimidad

El monitor de Villaescusa investigado por grabar a jóvenes en el vestuario, absuelto de uno de sus juicios sexuales

Compartir







La Fiscalía de Cantabria pide 148 años de cárcel para el monitor acusado de grabar con su móvil a jugadoras de fútbol en un vestuario deportivo, al que atribuye medio centenar de delitos contra la intimidad.

Tras su detención el pasado año, a este hombre le fue retirado el teléfono móvil, en el que se encontraron, además de las dos grabaciones que dieron lugar a la denuncia, otros 34 vídeos con 51 víctimas en total, 20 menores de edad, mientras se duchaban o se cambiaban de ropa después de entrenamientos y partidos. También se halló material pornográfico con niñas descargado de internet.

PUEDE INTERESARTE La Policía pide ayuda ciudadana para localizar a un joven de 20 años especialmente vulnerable desaparecido en Zaragoza

Un agujero en el techo del vestuario con un móvil grabando

La denuncia por estos hechos fue interpuesta por las jugadoras del equipo visitante, el Club Deportivo Oceja (Santillana del Mar) que, después del partido disputado en el municipio cántabro de Villaescusa, un amistoso en la categoría de Regional Preferente, vieron en un agujero del techo del vestuario un teléfono móvil que estaba grabando.

Las afectadas alertaron de lo que estaba pasando y responsables del club localizaron al sospechoso, al que al parecer pertenecía el teléfono.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, explica que este monitor trabajaba para una empresa que prestaba un servicio de colaboración con el Ayuntamiento de Villaescusa (Cantabria) para la gestión de las escuelas deportivas municipales.

Y en el desempeño de sus funciones como monitor deportivo, el acusado tenía acceso completo a las instalaciones y mantenía trato constante con menores y adultos que participaban en las actividades deportivas, en especial el fútbol.

Según el escrito, aprovechándose de ello, este hombre entre principios de abril y final de agosto de 2024, en 20 días diferentes en los que hubo o partidos o entrenamientos de fútbol femenino, se introdujo en un cuarto auxiliar contiguo al vestuario de chicas y grabó 36 vídeos utilizando un hueco existente entre ambas estancias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esos vídeos aparecían dentro del vestuario mujeres menores de edad y adultas, cambiándose de ropa y duchándose.

Delitos contra la intimidad

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a este hombre 18 delitos contra la intimidad, otros 18 contra la intimidad sobre menores, 14 delitos continuados contra la intimidad y otro delito contra la intimidad cometido sobre menores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal por estos delitos suman 148 años de cárcel.

También reclama para esta persona la inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador deportivo, o cualquier profesión que implique relación habitual con menores de edad.

Y solicita multas, indemnizaciones, y la pena accesoria de prohibición de acceder a las instalaciones deportivas de Villaescusa o residir en ese municipio.