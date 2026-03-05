La ministra asumirá un nuevo rol como "emisaria especial" para América Latina, y será reemplazada por el senador Markwayne Mullin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cesado este jueves a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la muerte de dos personas en Mineápolis. Para reemplazarla ha elegido al senador Markwayne Mullin, tal y como ha anunciado el dirigente norteamericano.

La ministra asumirá un nuevo rol como "emisaria especial" para América Latina, y será reemplazada a partir del 31 de marzo por Mullin, ha precisado el presidente estadounidense. La decisión llega más de un mes más tarde de que se produjera la muerte de Alex Pretti en Minneápolis.

"Durante diez años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado, Markwayne ha hecho un trabajo tremendo representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané 77 de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024", ha expresado el magnate en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Mullin, un "guerrero" del movimiento MAGA

El presidente ha definido a Mullin como un "guerrero" del movimiento MAGA, la columna vertebral ideológica del trumpismo, y ha asegurado que "tiene la sabiduría y el coraje necesarios" para hacer avanzar la agenda de "América Primero".

"Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor fantástico de nuestras increíbles comunidades tribales", ha dicho, agregando que trabajará para mantener las fronteras "seguras" y "detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente" a Estados Unidos, así como "acabar con el flagelo de las drogas" para que el país "vuelva a estar seguro".

Trump también ha elogiado en su mensaje a Noem por haber "servido bien" al país y obtener "numerosos y espectaculares resultados". "Se convertirá en enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", ha zanjado.

Las muertes de Pretti y Good hicieron caer la popularidad de Noem

La popularidad de Noem empezó a caer en picado tras los tiroteos en los que fallecieron el enfermero Alex Pretti y Renee Good, el primero a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y la segunda por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su mandato quedó en entredicho cuando el presidente decidió mandar al conocido como 'zar de las fronteras', Tom Homan, a la ciudad de Minneapolis para intentar calmar los ánimos tras la muerte de Pretti y Good, si bien éste acabó finalmente poniendo fin a la operación desplegada en el estado, bautizada como 'Metro Surge', en contra de la inmigración ilegal.