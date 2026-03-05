Claudia Barraso 05 MAR 2026 - 21:05h.

Una influencer pierde todas sus uñas al hacerse la manicura con un gel especial: cuando se lo quitaron las tenía podridas

La creadora de contenido Joanne Hardcastle contó una mala experiencia que tuvo tras hacerse la manicura. La influencer cuenta en un post de Instagram qué le ocurrió tras visitar un nuevo salón para que le pintasen las uñas... sin embargo, lo que ella no esperaba es que al quitarle la antigua manicura sus uñas estuviesen podridas y partidas por completo.

La influencer decidió contar esta experiencia para pedir ayuda sobre si sus seguidores sabían por qué sus uñas se habían puesto de ese modo y para advertir del peligro que podía tener no acudir al centro correcto o utilizar productos de mala calidad. Una dramática experiencia que la propia Joane Hardscastle ha relatado foto a foto, con una publicación donde muestra todas las manicuras que lleva realizándose durante años en el centro y el resultado final con sus uñas totalmente destrozadas.

Todo se originó cuando a finales de 2025, la influencer decidió probar con una nueva técnica que consistía en aplicar un gel sobre la uña que prometía menos roturas y endurecer mucha más la uña. Lo que parecía la solución se convirtió en su peor enemigo porque cuando le retiraron ese gel, tanto Joanne como su manicuristas se quedaron sin palabras al comprobar que todas las uñas estaban partidas y podridas, con un color completamente verde.

Tuvo un intenso dolor en todos los dedos

La profesional le contó que no había visto nada igual hasta el momento, pero le quitó importancia y le aplicó el siguiente diseño con el mismo gel encima, lo que le empeoró la situación en sus uñas provocándole incluso un intenso dolor que todavía recuerda como si fuese ayer.

La piel de debajo de las uñas había quedado destrozada por completo, estaba roja, con ampollas y le costaba incluso utilizar sus manos para hacer tareas diarias, según ha recogido el medio ‘Daily Mail’. No solo le dolía, sino que también tenían un olor muy extraño, como a podrido. La uña finalmente, se le acabó levantando por completo.

“Me horrorizó verme las uñas y no podía ni esperar para salir del salón. Estaba tan alterada que tuve que esconder las manos, no quería que nadie lo notase”, dijo en declaraciones para el mismo medio.