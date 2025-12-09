La tía abuela de Lucca afirma que le pidió a la Guardia Civil que investigaran a raíz de un golpe en su cara

La madre del niño asesinado en Almería se niega a firmar para autorizar su entierro o incineración

La familia del niño asesinado en Almería, presuntamente, por su madre y el novio de esta, ambos en prisión preventiva, sospechaban que el niño estaba sufriendo malos tratos. La tía abuela del menor ha contado al programa En Boca de Todos que advirtió a la Guardia Civil una semana antes de su muerte y apuntó al novio de la madre. “No creí capaz a Bárbara de darle un golpe de esa magnitud”, ha afirmado.

Yasuli, la tía abuela de Lucca, de cuatro años, ha contado al programa de Cuatro, En Boca de Todos, que desde que la madre del niño vivía con su pareja desde hace un año tenían muy difícil ver al menor.

“Una semana antes de que sucediera, intenté poner en aviso y que por lo menos investigaran. Yo no sabía que existía una orden de alejamiento del niño… Se notaba que él ejercía cierto control en ella, era una persona narcisista, controladora…”, ha dicho al programa.

La mujer ha explicado al programa que fue a “la Guardia Civil porque el niño tenía un golpe en la cara, ella me dijo que se había caído, pero a mí me pareció muy raro, dijo que se había caído y que no había llorado… La insistí en que le llevara a la urgencia, herida abierta no tenía, solo inflamación… Les dije que sospechaba que el niño estaba sufriendo malos tratos y le dije que pensaba que era él, no creí capaz a Bárbara de darle un golpe de esa magnitud”.

"El niño estaba triste, me abrazó y no me quería soltar"

La tía abuela asegura que el niño “estaba triste, me abrazó y no me quería soltar. Le suplicaba a la mamá: ‘Yo me quiero ir a casa de la tía Suri’. Veía mi casa como un lugar seguro, un sitio en el que se le prestaba atención, estaba con mi hijo…”.

La mujer ha asegurado que jamás se imaginó que su sobrina pudiera hacer algo así: “Me deja en shock porque nunca pensé que ella permitiera que dejaran que le hicieran daño a su hijo… Hay muchas cosas que no puedo contar por el secreto de sumario… Nunca pensé que la orden de alejamiento también estaba con el bebé”.

El abuelo pide al juzgado poder enterrar al niño

El abogado de la acusación particular, José Luis Martínez, que representa al abuelo, ha explicado a EFE que, a pesar de la gravedad de los delitos imputados, la madre del niño aún conserva la patria potestad al no haberse dictado todavía medidas civiles cautelares que la suspendan.

Esta circunstancia legal hace imprescindible su firma para autorizar el sepelio o la incineración, un trámite que se encuentra bloqueado desde el centro penitenciario.

Ante la falta de respuesta o la negativa de la detenida a facilitar el proceso desde prisión, la representación letrada del abuelo ha instado al juez a que supla la voluntad de la madre mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, evitando así que el cuerpo permanezca indefinidamente en el Instituto de Medicina Legal.

"El abuelo quiere incinerar a su nieto para que descanse y poder llevarse las cenizas, pero nos encontramos con un problema burocrático que puede derivar en una guerra legal", ha señalado el letrado.

La madre y su pareja, en prisión sin fianza

La madre de Lucca permanece en prisión comunicada y sin fianza, al igual que su novio, acusados del asesinato del niño y de maltrato continuado.

Ambos fueron arrestados poco después del hallazgo del cuerpo del niño en la playa de Garrucha, Almería.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer el grado de implicación de cada uno de ellos en la muerte del menor. La autopsia preliminar ha revelado que el cadáver presentaba signos de violencia física y sexual.

El caso sigue bajo secreto de sumario. El abogado de la acusación particular cree que el Juzgado de guardia se inhibirá a favor del Juzgado de violencia contra la mujer, ya que pesaba una orden de alejamiento del investigado sobre la madre y el niño.