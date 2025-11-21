Rocío Amaro 21 NOV 2025 - 16:07h.

El vecino no dudó en entregar la cartera que había encontrado e la calle con bastante dinero en efectivo y varios décimos de la lotería de Navidad

Encuentran un sobre con 3.000 euros y varios décimos de Lotería y lo devuelven a sus dueños

GranadaUn vecino de la localidad granadina de Maracena ha entregado en las dependencias de la Policía Local un monedero que contenía más de 500 euros en efectivo, documentación personal y varios décimos de la Lotería de Navidad, que su dueña había perdido en la calle. La Policía Local confirma que la cartera ya ha sido devuelta a su propietaria, que no reside en la misma localidad.

Desde el cuerpo policial han destacado en redes sociales la importancia del gesto que ha tenido la persona que la encontró y que no ha dudado en devolver la cartera extraviada. "Casi todos los días entran objetos perdidos en nuestras dependencias. Menuda irritación la de esta mujer al ver que ha perdido su monedero con una importante cantidad de dinero", han escrito en Facebook.

El monedero incluía billetes de cien, cincuenta y veinte euros, sumando más de 500 euros, además de documentación personal y varios décimos de Lotería de Navidad. Los agentes publicaron esta información antes de contactar con la dueña, así que hicieron alusión a lo que creían que podría pasar cuando efectuaran la correspondiente llamada: "Que te llame la Policía Local y te diga ‘¡tenemos su monedero!… ¡con más de 500 euros!’ será una sensación parecida a que te toque un pellizco en la lotería. Mira que si luego toca en Navidad en esos décimos…", escriben en tono de humor.

La reacción de los vecinos

Muchos vecinos de Maracena también han comentado la noticia de este descuido con final feliz, destacando ante todo la honradez de quien entregó la cartera. "Dormir tranquilo no tiene precio y hacer una buena obra, tarde o temprano, tiene su reconocimiento", comenta un residente. Otro añade: "Un 10 a esa persona que entregó el monedero" dice, "al fin y al cabo es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento".

La Policía Local recuerda que estos casos no son infrecuentes y que la colaboración ciudadana es clave para que los objetos perdidos regresen a sus dueños. En esta ocasión, gracias a la honestidad de un vecino y la gestión rápida del cuerpo policial, la propietaria ha recuperado su monedero al completo.

Otros casos de pérdidas con final feliz

Aunque entre los comentarios a la publicación se pueden leer varios que apuntan al alivio de comprobar que "todavía queda gente honrada", lo cierto es que es más habitual de lo que parece que se den este tipo de gestos. Algo parecido pasó hace ahora justo un año en una calle de la capital sevillana, cuando unos adolescentes que salían del instituto, encontraron una cartera con 3.000 euros en efectivo y varios décimos de la Lotería de Navidad.

Con tan solo 12 y 13 años tuvieron la madurez suficiente para llamar al 112 y acabar entregando el sobre a la Policía. Los agentes pudieron comprobar que pertenecía a la Hermandad de la Vera Cruz de La Campana, un pueblo de Sevilla.

Hay más, este verano, un vecino de Salamanca se topó en una entidad bancaria con 500 euros que se habían quedado en la ranura de un cajero. Inmediatamente, llamó a las autoridades para informar de lo ocurrido, dando paso así a una investigación para localizar al legítimo dueño.

Muy sonado fue también el caso que protagonizó una turista austriaca en Jerez de la Frontera, Cádiz, que estando de vacaciones en Andalucía, perdió su mochila con todas sus pertenencias. El incidente ocurrió cuando una mujer encontró una mochila aparentemente extraviada en la vía pública. Al revisar superficialmente su contenido, descubrió que contenía documentación personal, tarjetas bancarias y la sorprendente cantidad de 2.764,82 euros en efectivo.La mujer decidió entregar la mochila inmediatamente a la Policía Local.