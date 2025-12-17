Rocío Amaro 17 DIC 2025 - 07:00h.

El joven jerezano termina once meses de quimioterapia tocando la campana de la esperanza en el hospital, tras convivir desde su nacimiento con la enfermedad de Trevor

El gesto ha estado acompañado por el cariño de su ciudad, del Xerez CD y de cientos de mensajes de apoyo que han querido celebrar con él esta victoria tan esperada

CádizHugo es un joven de 15 años y natural de Jerez que acaba de volver a nacer. Esta semana ha tocado la campana de la esperanza en el Hospital de la localidad gaditana, marcando el final de un largo y duro tratamiento contra el cáncer. Con la bufanda del Xerez CD alrededor del cuello, en un ambiente completamente festivo y con la mirada llena de emoción, ese niño ha visto simbolizado, en un solo gesto, su fuerza, la valentía de su madre y la culminación de una batalla que ha afrontado con una entereza admirable.

Desde el principio, la vida de Hugo ha sido una lucha constante. Desde su nacimiento convive con la enfermedad de Trevor, un trastorno óseo extremadamente raro conocido como Displasia Epifisaria Hemimélica, que provoca un crecimiento anormal de cartílago en las extremidades. Esta condición, que afecta principalmente a rodillas y tobillos, provoca dolor, deformidad y limitación de movimiento. Todo eso ya había marcado su desarrollo físico y su día a día.

Pero a esta batalla se sumó en febrero de 2025 un nuevo desafío. Hugo fue diagnosticado de cáncer, con todo lo que ello conlleva, y viéndose obligado a iniciar un exigente tratamiento de quimioterapia. Casi un años después, su madre, Inés, ha compartió en su cuenta de Facebook "Todos Somos Hugo" la emoción de haber llegado al final de esta etapa: "Después de 11 meses de tratamientos, mucositis, infecciones, dolores, fatigas, mareos, cansancio, ansiedad, miedos, y emociones, por fin llegó tu final de quimio", escribe. "Que suene una y otra vez la campana de esperanza".

Una campana, una bufanda y mucha emoción

"Tócala mi vida con todas tus fuerzas, que llegue a todos los rincones y den ánimo, fe y esperanza a todos los niños que están padeciendo esta enfermedad", dice Inés con la certeza de tener por delante una nueva oportunidad.

Junto a sus palabras, la emocionada madre ha compartido el vídeo donde ha quedado reflejado el momento más esperado por todo aquel que pasa por un proceso parecido. Hugo llega con paso firme, con la bufanda del equipo de sus amores, y rodeado de todo el personal sanitario que le ha acompañado durante estos meses.

Al lado de campana cuelga una camiseta del Xerez CD, un globo con forma de trofeo, y otros tantos que recuerdan que quien toca la campana es tan solo un niños. Hugo alza el brazo en señal de victoria, besa su camiseta, y continua hacia adelante, en todos los sentidos.

El homenaje del Xerez CD

El entorno de Hugo también ha querido reconocer públicamente su fortaleza y celebrar esta "victoria" con él. El Xerez CD, del que es es seguidor, le rindió un emotivo homenaje en el último partido del equipo, entregándole una camiseta con el número 12 y con su nombre. En las gradas, una gran pancarta decía: "Hugo Campeón".

Desde el club aseguraron: "La verdadera victoria de hoy va por ti Hugo, va por ti campeón", y a partir de ahí los mensajes de apoyo se multiplicaron en las redes sociales: "Hugo fue hoy el auténtico ganador del partido, mucha fuerza campeón y siempre tendrás a todo el xerezcismo a tu lado"; "Grande Hugo, te queda toda una vida, tú metiste el gol en el día de hoy"; y "Eres igual de luchador que tu madre y podéis con todo!!", puede leerse, entre otros mensajes, en la publicación del equipo de futbol.

Jesús Lozano, cantante y compositor de Jerez, también ha querido destacar la valentía del joven: "Hugo es un auténtico campeón. Hace unos días tocó la campana y cerró una etapa muy dura con una valentía admirable. Hoy ha recibido el cariño y el homenaje del Xerez CD y de todo el xerecismo, demostrando que este club es mucho más que fútbol, un ejemplo de cercanía y de mirar por cada uno de sus aficionados".

De la enfermedad de Trevor al cáncer

La enfermedad de Trevor es un trastorno congénito extremadamente raro, que afecta aproximadamente a una persona de cada millón, predominando en hombres. Se caracteriza por un crecimiento excesivo y asimétrico de tejido osteocondral en los extremos de los huesos largos, principalmente rodillas, tobillos y pies, causando dolor, inflamación, deformidad y limitación de movimiento. El tratamiento suele ser quirúrgico para aliviar el dolor o corregir deformidades, aunque las lesiones tienen un alto riesgo de recidiva.

Sobre este escenario, el diagnóstico de cáncer supuso un desafío aún mayor para Hugo y su familia, que se han apoyado en su entorno para superar estos momentos. Hoy, Hugo no solo ha cerrado una etapa de tratamientos médicos, sino que también ha recibido un homenaje que refleja la cercanía y la solidaridad de su ciudad.