Hay constancia de la existencia de este Belén desde 1749

Navidad en Euskadi: seis imprescindibles para descubrir las fiestas navideñas vascas

Vitoria-GasteizAnte la proximidad de las fiestas navideñas, la instalación de belenes prolifera por toda la geografía española. Los hay de toda índole, desde belenes monumentales, como el del Parque de La Florida en Vitoria, a belenes vivientes, como el que cada año se escenifica en la localidad alavesa de Zurbano.

Pero el que protagoniza las siguientes líneas es un belén único en el mundo, una joya que cada Navidad puede visitarse en el corazón de la Rioja Alavesa, en concreto, en la bella localidad de Laguardia. Este es el origen de la tradición del Belén de Navidad.

Allí, en la capilla de la Inmaculada de la iglesia de Santa María de los Reyes se encuentra el único Belén barroco dinámico en toda Europa y probablemente, uno de los únicos del mundo que se conservan en activo. Al son de las gaitas, un buey trilla mientras algunos dantzaris moviendo sus brazos y piernas, giran y danzan; y los carneros se topan haciendo sonar sus esquilas.

Laguardia conserva con este Belén un valioso legado cultural, una muestra de religiosidad popular que, al mantenerse activo durante más de 250 años, constituye una pieza excepcional en la historia del belenismo y del teatro religioso.

73 piezas de estilo rococó

Cada Navidad, desde el siglo XVIII, este Belén articulado de Laguardia toma vida. Las dimensiones del espacio que ocupa da idea de la monumentalidad de este nacimiento dinámico que ocupa un espacio de ocho metros de altura, 10 metros de anchura y seis de fondo. Sobre un tablado rodeado de ramas de pino y de boj, y enmarcado por un lienzo que representa la Sierra de Cantabria, un total de 73 piezas, la mayoría de estilo rococó, conforman el histórico Nacimiento.

Las figuras elaboradas con tela, madera y cuero son articuladas, y en los días festivos de Navidad, después de la Misa Mayor, estas figuras, gracias a los resortes de movimiento, escenifican distintos momentos del nacimiento y de la vida del Niño Jesús. Así, el 1 de enero, se pone en escena la presentación del Niño Jesús en el Templo, y el día de Reyes, la adoración de los mismos al Niño. Pasadas las fiestas de Navidad, el primer domingo de febrero se escenifica la huida a Egipto.

El Misterio de este Nacimiento lo conforman esculturas de madera policromada que carecen de resortes de movimiento y que se hicieron para el altar del Nacimiento que se ponía en la parroquia de Santa María a mediados del siglo XVIII. Desde 1749, fue reformado y probablemente ampliado por Domingo Bustero en 1767. A partir de esta fecha, el montaje navideño, además de mantener los valores simbólicos de los belenes tradicionales, incorpora resortes de movimiento para teatralizar los principales pasajes de la infancia de Jesús.

Horarios para visitarlo esta Navidad

El 17 de enero es el único día en todo el año en el que, a partir de las 18.30 horas, se puede asistir a la representación completa de todas las escenas seguidas del Belén dinámico de Laguardia. El resto de representaciones, se realizan los días festivos de Navidad y el 1 de febrero, a las 12.30 horas: