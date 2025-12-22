Rocío Amaro 22 DIC 2025 - 06:30h.

Alberto de Paz y Cristina Vargas han creado Don Fadrique Túnicas, la primera empresa que confecciona y envía túnicas de nazareno a domicilio en 24-48 horas

La iniciativa sevillana combina el respeto por la devoción cofrade con la innovación, ofreciendo túnicas de alta calidad

SevillaEn Sevilla, donde la Semana Santa se prepara con meses, y a veces años, de antelación, donde las túnicas se heredan, se ajustan y se cosen casi con devoción, hay una idea que ha venido a romper una de las grandes barreras del mundo general, y del cofrade en concreto, el tiempo. Y lo ha hecho, asegura, sin perder ni respeto, ni identidad, ni emoción.

El protagonista de esta historia es Alberto de Paz Moreno, sevillano, cofrade desde la cuna y empresario, que junto a su mujer y socia, Cristina Vargas de los Reyes, ha creado una empresa capaz de fabricar y enviar una túnica de nazareno o penitente en 24 o 48 horas a cualquier punto de España. Algo que, hasta ahora, parecía impensable en una ciudad donde lo habitual ha sido acudir con meses de margen a una costurera o a una tienda especializada para hacerse la túnica a medida.

La idea, cuenta Alberto, surgió de la experiencia que asegura que comparten miles de hermanos. Él la ha vivido desde dentro, primero como miembro de una junta de gobierno y después como padre. "Hemos visto muchas veces la dificultad que tenían los hermanos para hacerse su túnica, por falta de tiempo o por el alto precio", explica. Pero la chispa definitiva llegó cuando, a apenas dos meses de Semana Santa, intentaron encontrar una túnica para su hija de tres años. "No había disponibilidad y los precios eran desorbitados".

A ese problema se sumaba otro que, según este joven empresario, es muy habitual en las cofradías, la falta de uniformidad. Tonos distintos, cortes diferentes, antifaces que no encajan. "Las hermandades cuidan hasta el último detalle del cortejo, pero el cuerpo de nazarenos, que es lo más numeroso, muchas veces no está tan controlado", reflexiona. Y ahí surgió la pregunta: "¿por qué no facilitarlo?"

Túnicas por tallas, sin perder la esencia

Tras meses de estudio y análisis de las principales Semanas Santas de España, el equipo de Don Fadrique Túnicas ha desarrollado un patronaje industrial exclusivo, basado en tallas estándar que cubren desde la talla 0 hasta la 12 en niños y desde la XS hasta la XL en adultos. A eso se suma una cuidada selección de tejidos clásicos del textil cofrade, como la sarga, el terciopelo o el ruán.

"No queríamos perder ni la calidad ni el valor emocional de vestir una túnica", subraya Alberto. Porque una túnica, insiste, no es solo un uniforme. "Es devoción, fe, recuerdos, familia, añoranza e ilusión. Es algo muy especial".

Innovar sin enfrentarse a la tradición

Lejos de pretender cambiar la Semana Santa, su objetivo ha sido justo el contrario. "No queremos luchar contra las tradiciones, queremos potenciarlas", explica. Reducir los plazos de entrega de 30 o 40 días a apenas 24 o 48 horas y abaratar los precios entre un 40% y un 60% ha permitido que muchos hermanos puedan salir por primera vez en su vida.

Algunas hermandades, al principio, se mostraron reticentes. "Nos decían que ellos no vendían túnicas, pero cuando entendían el concepto, lo implantaban y ya no querían dejarlo". Hoy, numerosas corporaciones de toda España confían en su servicio, incluidas hermandades tan emblemáticas como la Macarena o la Esperanza de Triana.

Incluso han llegado a servir túnicas el mismo día de la salida procesional por problemas de última hora. "Nos han escrito hermanos con 30 o 40 años en una cofradía que nunca habían podido salir por el precio del hábito. Eso no se olvida".

La sorpresa más grande llegó cuando apareció un pedido internacional. "Pensábamos que era un error", reconoce Alberto. Pero no lo era. Perú también vive la Semana Santa con fervor, y hasta allí llegará una túnica confeccionada en Sevilla. "La tradición es mundial".

Cofrades desde la cuna

Nada de esto se entiende sin la vinculación personal con la Semana Santa. Alberto es nieto de Manuel Moreno Serrano, que fue Hermano Mayor de la Hermandad de Los Gitanos. Cristina, por su parte, está profundamente ligada a la Semana Santa de Huelva. "Somos cofrades desde antes de nacer", dice.

Hoy, además, han abierto una puerta emocional inédita, que es la posibilidad de regalar una túnica como sorpresa. "Vemos vídeos de personas que la reciben en Reyes o en Navidad, o incluso para bebés recién nacidos. Es algo que antes era imposible".

Reconocimiento a la originalidad

Una idea que ha sido reconocida recientemente. Don Fadrique Túnicas ha recibido el premio a Empresarios del Año en la categoría de Innovación, otorgado por la Federación Onubense de Empresarios, por ser la única empresa del mundo que ofrece túnicas de nazareno en 24-48 horas.

En un sector donde todo parece escrito desde hace siglos, esta iniciativa ha demostrado que tradición e innovación pueden convivir en el mismo espacio.