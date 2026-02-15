Iván Sevilla 15 FEB 2026 - 09:46h.

"No puedo vivir así para siempre, con todos mis instrumentos y otras cosas que llevar encima", asegura Max Maas

"Quiero vivir en la naturaleza una temporada y poder grabar música donde quiera", desea el artista callejero

AlmeríaAlmería capital ha sido la última ciudad que ha pisado un llamativo músico que actúa en la calle con un claro objetivo en mente: comprarse una ‘van-estudio’ para seguir llevando su talento a cualquier rincón del mundo, pero sobre ruedas.

Su piano colocado junto a un paseo peatonal en obras nos recuerda a iniciativas como el escenario al aire libre que hubo en Bilbao en el año 2025. Tocando sus teclas, Max Maas puso sonidos más atractivos que los ruidos de la maquinaria trabajando.

El joven alemán sorprendió a los almerienses, no solo por ubicarse allí, sino también por el mensaje que se podía leer en un pequeño cuadro que exhibía: “Ahorrando dinero para una van-estudio”.

Delante de su instrumento de madera otra pequeña caja abierta, con forma de maleta, servía para recoger los donativos. De toda esa gente que quisiera aportar a su ambicioso proyecto personal.

Junto a ella, descansaban flores y un pequeño cuaderno para escribir, por ejemplo, dedicatorias al artista. Por su parte, él ya recordaba a los viandantes el lema de vida que le permite seguir luchando por lo que desea: “No dejes de perseguir tus sueños”.

Porque está convencido de que el suyo lo alcanzará algún día, gracias a la música. "Llevo toda mi vida dedicado a ella y he actuado mucho en las calles dondequiera que estuviera", asegura en la plataforma GoFundMe que le ayuda a recaudar dinero.

"No puedo vivir así para siempre, necesito una furgoneta"

El 14 de septiembre del 2023 creó una campaña en la citada página web en la que cuenta un poco su historia. "Durante los últimos cinco años me he centrado cada vez más en la música y he hecho tres viajes por el mundo".

Recuerda que en uno de ellos recorrió "20.000 kilómetros" de los cuales "10.000 fueron haciendo autostop". Además, cargado con "un montón de cosas todo el tiempo". Entre ellas, el piano, la guitarra y la trompeta.

Señala que su experiencia le demostró que "si quieres hacer algo, realmente es posible". No obstante, a la vez, se dio cuenta de algo: "No puedo vivir así para siempre, pero encontré la solución... ¡necesito una furgoneta!".

Así podría transportarlo todo sin tantos inconvenientes, mientras se desplaza a cualquier parte. "En lugar de pagar alquiler mensualmente, pagaré la gasolina y el seguro", matiza Max Maas.

“Vivir en la naturaleza y grabar música donde quiera”

En conversación con Informativos Telecinco, el joven natural de Hamburgo (Alemania) nos ha desvelado que ya visitó las ciudades andaluzas de "Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada", entre otras españolas y europeas. Actualmente sigue en Almería.

Eso sí, en su aventura no va él solo. "Viajo con mi novia. Ella dibuja mientras yo hago música", nos ha detallado. El plan que tienen es "vivir en la naturaleza una temporada y poder grabar donde quieran".

Así como moverse "sin tener que llevar todos los instrumentos encima como hasta ahora". De su piano, llama la atención que le falta la cobertura de la parte alta donde se mueven las teclas al pulsarlas, por lo que están a la vista.

“Le quité todo lo innecesario para que pesara menos y el sonido se escuchase mejor”, nos ha explicado el chico acerca de ese aspecto. Su idea es "crear un estudio móvil" como el que se puede ver en la imagen de ejemplo que publicó en GoFundMe.

Una inversión de entre “5.000 y 10.000 euros”

Max Maas cree que necesitará "invertir entre 5.000 y 10.000 euros" en el vehículo. La campaña abierta va muy lenta, apenas lleva recaudado algo más de 1.300 euros que se suma al dinero que recibe cada día que toca o canta en la calle.

Todo irá destinado a su futura 'van-estudio'. "Si quieres apoyarme, agradezco cualquier cantidad", dice el joven que también rapea, tal y como se puede ver en varias de sus publicaciones en sus redes sociales. No parará hasta conseguir su sueño.