AlicanteLa quinta edición de Benidorm Fest 2026, la primera desvinculada de Eurovisión por las tensiones en torno al genocidio en Gaza, ha dado este sábado la victoria a la candidatura de Tony Grox y LucyCalys con la canción 'T Amaré'.

Tony Grox y LucyCalys se han alzado con el mítico trofeo de la Sirenita de Oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del certamen musical. Lo ha hecho con 166 puntos tras imponerse en la final celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) a las propuestas de Asha, que ha quedado en segunda posición, y Rosalinda Galán, que ha quedado tercera.

También ellos han sido los ganadores de uno de los galardones extraordinarios, el de Univisión, gracias al cual se desplazará hasta Miami para trabajar con un equipo local y hacer promoción en ese gigante mediático. El premio Spotify ha ido a manos de Asha grabará un tema en sus estudios centrales en Estocolmo.

Tony Grox & Lucycaly, ambos gaditanos, conectaron gracias a su pasión compartida por el flamenco y desde entonces decidieron unir su talento artístico para presentarse al Benidorm Fest 2026-02-15.

Tony Grox

Antonio Ramírez, conocido como Tony Grox, es un compositor, DJ y productor de 32 años con una amplia carrera en el mundo de la música en la que fusiona el flamenco con diferentes estilos musicales.

Entre sus trabajos se encuentra su colaboración con Michelle Maciel con ‘Buchi Fina’ por la que fue nominado al Latin Grammy en 2025, candidato a Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana.

Lucycaly

La gaditana Lucía Sánchez, de 25 años, cuenta con una carrera musical más breve, pero extensa. Desde 2024 que se inició en la música ha grabado tres canciones, ‘Gala’, ‘Piel de bronce’ y ‘Ápeiron’. Ese mismo año fue finalista europea del Tour Music Fest.

En la actualidad se encuentra formándose en el teatro musical con un estilo de música propia.