Un particular alertó al Servicio de emergencias 112 pero cuando llegaron los sanitarios ya estaba muerta

Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en un descampado de Málaga

La mujer, aún sin identificar, apareció con varias puñaladas, este domingo sobre las 6:30 horas de la mañana, estaba sentada en un banco de un descampado próximo a la avenida de la Palmilla, en Málaga capital. La fallecida, de 30 años, parecía inconsciente, según comunicó a los Servicios del 112, un anónimo que alertó de la presencia de la víctima. Se esperan los resultados de la autopsia que podría dar pistas sobre la muerte.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial está encargado de la investigación, que está recabando información de los hechos, pendientes de la autopsia que se realizará en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga. El cuerpo presentaba varias heridas por arma blanca, según ha informado Málaga Hoy.

Un particular alertó al Servicio de Emergencias 112 Andalucía de la presencia de una mujer, que a primera vista no se encontraba bien, en una zona poco transitada a pocos metros de la Comisaría de Policía de la Palmilla, según ha informado El Mundo.

Emergencias 112 Andalucía activó de inmediato el protocolo y avisó a la Policía Nacional, a la Local y a los servicios sanitarios, aunque cuando estos llegaron al lugar ya la mujer estaba muerta y solo pudieron confirmar el fallecimiento.