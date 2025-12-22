Logo de telecincotelecinco
Hallan un hombre muerto con herida de arma de fuego cerca del campo del Nàstic en Tarragona

Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra. ep
TarragonaEl cuerpo de un hombre con una herida de bala ha sido hallado este domingo en una zona boscosa del municipio de Tarragona, cerca del campo del Nàstic de Tarragona, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El cuerpo ha sido encontrado por unos vecinos a primera hora de la tarde, quienes han avisado a los servicios de emergencias.

Fuentes de los Mossos han indicado a EFE que la División de Investigación Criminal (DIC) de Tarragona ha abierto una investigación sobre este suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario.

Segundo hombre fallecido de forma violenta en Cataluña este domingo

Este es el segundo hombre que ha fallecido este domingo de forma violenta en Cataluña, tras el cuerpo encontrado de madrugada en la vía pública de la localidad barcelonesa de Molins de Rei con heridas por arma blanca.

La policía autonómica investiga los motivos y la autoría de la agresión, según confirmaban en redes sociales.

