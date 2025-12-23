Redacción Andalucía 23 DIC 2025 - 13:41h.

La Archidiócesis de Granada tiene constancia de que hay en marcha un procedimiento "por presunto delito leve de amenazas"

GranadaEl Juzgado de Instrucción número 2 de Granada mantiene abierta una investigación contra un sacerdote tras la denuncia de una mujer por presunta agresión sexual en el área metropolitana.

El sacerdote, según ha informado la Archidiócesis de Granada en un comunicado, "ha mostrado en todo momento plena colaboración con la autoridad judicial, aportando su testimonio para aclarar la verdad de los hechos".

Tras una eucaristía

La supuesta agresión se produjo el pasado 7 de mayo cuando el denunciado habría hecho comentarios y gestos de índole sexual y vejatorios a la víctima tras la celebración de una eucaristía. De momento, no se ha tomado declaración a nadie.

La investigación se inició por un presunto delito leve de amenazas. Sin embargo, tras un recurso, se acordó su tramitación por los delitos de agresión sexual y amenazas.

Sin medidas cautelares

La Archidiócesis de Granada ha informado, a través de un comunicado, que el Arzobispado tiene constancia de que se está llevando a cabo un procedimiento judicial iniciado a raíz de una denuncia formulada por una mujer contra un sacerdote.

Según indica, se trata de un procedimiento "por presunto delito leve de amenazas" que continúa tramitándose ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, "sin que exista resolución condenatoria firme ni ningún tipo de medida cautelar contra dicho sacerdote".

Asimismo, desde el Arzobispado se recuerda que el proceso se encuentra en fase de investigación o instrucción judicial y pide que se respete "la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución".