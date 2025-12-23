La víctima alertó al 091 de que un individuo había entrado sin su consentimiento en su domicilio, la había agredido y se negaba a abandonar la vivienda

El 30 % de las mujeres ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja, una realidad "estructural"

PalenciaLa Policía Nacional ha detenido en Palencia a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género y de otro de allanamiento de morada, tras acceder por la fuerza al domicilio de su expareja, agredirla y atrincherarse posteriormente en el interior de la vivienda.

Los hechos se produjeron el pasado 21 de diciembre, cuando una mujer alertó al 091 de que un individuo había entrado sin su consentimiento en su domicilio, la había agredido y se negaba a abandonar la vivienda, según ha informado este martes la Comisaría provincial de Palencia.

Amenazó a la Policía con intentar suicidarse

A la llegada de los agentes, la víctima, que había mantenido una relación sentimental con el hombre, ya se encontraba fuera del inmueble, mientras el presunto agresor permanecía en el interior, donde estaba causando destrozos en el mobiliario.

Durante la intervención los agentes escucharon numerosas amenazas del hombre, que llegó a manifestar su intención de arrojarse por la ventana si accedían al interior.

Ante esta situación, los agentes se vieron obligados a acceder a la vivienda utilizando un ariete, ya que el varón se había atrincherado y había colocado muebles detrás de la puerta como barrera.

Una vez dentro, procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

En una posterior entrevista, la víctima manifestó que había mantenido una relación sentimental durante tres años con el detenido, que cuenta con antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza pero sin ninguna orden de alejamiento ni prohibición de comunicación en vigor.

Tras la tramitación de las diligencias oportunas, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Palencia, que ha decretado su libertad provisional y acordado medidas cautelares de protección para la víctima.