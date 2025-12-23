Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Andalucía

Juanma Moreno felicita la Navidad con un vídeo en el que invita a los andaluces a mostrar siempre "su mejor versión"

Juanma Moreno, presidentye de Andalucía felicita la navidad a los andaluces apelando a "nuestra mejor versión"
Juanma Moreno, 'acompañado' de su "mejor versión" en su felicitación navideña a los andaluces. @JuanMa_Moreno
Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha felicitado la Navidad con un vídeo en el que invita a los andaluces a mostrar siempre su "mejor versión". El propio presidente de la Junta aparece en el vídeo con su doble navideño.

PUEDE INTERESARTE

El vídeo, con una duración de 2,25 minutos, se puede ver en las cuentas de Moreno en redes sociales como X o Instagram. En él se muestra a varias personas con poco espíritu navideño acompañadas de su doble navideño que anima a vivir estas fechas de otra manera.

"El doble de magia. Ese es nuestro propósito para esta fiesta. Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchará nunca?", según expresa Juanma Moreno en el vídeo.

Temas