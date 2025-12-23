Europa Press Redacción Andalucía 23 DIC 2025 - 12:15h.

El presidente andaluz llama a los andaluces a mantener nuestra "mejor versión" no solo en Navidad, sino durante todo el año

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha felicitado la Navidad con un vídeo en el que invita a los andaluces a mostrar siempre su "mejor versión". El propio presidente de la Junta aparece en el vídeo con su doble navideño.

El vídeo, con una duración de 2,25 minutos, se puede ver en las cuentas de Moreno en redes sociales como X o Instagram. En él se muestra a varias personas con poco espíritu navideño acompañadas de su doble navideño que anima a vivir estas fechas de otra manera.

"El doble de magia. Ese es nuestro propósito para esta fiesta. Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchará nunca?", según expresa Juanma Moreno en el vídeo.