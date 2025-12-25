Rocío Amaro 25 DIC 2025 - 18:30h.

Ariel abandona el mar y se sumerge en Sevilla con una falda de volantes y un top de lunares en un vídeo del humorista Juanlu Navarro que se ha viralizado en redes sociales

Con voz de Sonia Ramos y efectos de IA de @el_IAmador, la sirenita prueba la Feria, la Calle Sierpes y hasta una buena "tostá" de jamón

SevillaLa Sirenita del Guadalquivir no sueña con un príncipe, sino con Sevilla. La versión andaluza de Ariel, creada por el humorista y creador de contenidos digitales Juanlu Navarro, ha conquistado las redes sociales durante los últimos días gracias a un vídeo cargado de humor, y de Inteligencia Artificial. Esta versión de la princesa Disney no quiere salir del agua por amor, sino que está deseando escaparse de sus aguas por la curiosidad de descubrir la vida urbana de la capital hispalense. Quiere probar la gastronomía, pasear por las calles más emblemáticas y vivir las tradiciones sevillanas en primera persona.

"Me encanta hacer parodias con vídeos de Disney. Este de la Sirenita llevaba tiempo guardado y quería darle otra vuelta, esta vez con Inteligencia Artificial", explica Juanlu, quien ha trabajado durante casi tres meses junto al equipo de Fernando, de @el_IAmador, en la recreación de los escenarios y los movimientos de la sirena más famosa del mundo. La voz es de Sonia Ramos, que da vida a una Ariel que se siente como en casa en cada rincón de Sevilla.

El vídeo arranca en el río Guadalquivir a su paso por el Puente del Alamillo, con Ariel flotando y preguntándole al primer viandante que encuentra: "¿Es tan bonita Sevilla como dicen?" Juanlu (el viandante), desde la orilla de Marqués del Contadero, le responde: "Hombre, claro que sí, pero tú qué haces ahí chiquilla, salte del agua que es peligroso". Y justo antes de dejarse tragar por el agua muestra que, en lugar de piernas, tiene una cola de sirena.

A partir de ese momento, la sirenita inicia su ansiado recorrido por la ciudad. Ariel pasea por la Calle Sierpes, en pleno casco histórico, que aparece llena de sillas de la carrera oficial de Semana Santa. En el Parque de María Luisa alimenta a las palomas, una tradición local de la que disfruta con entusiasmo, y lo más comentado del vídeo, la Sirenita del Guadalquivir se echa una siesta en un sofá bajo un cuadro del Curro de la Expo 92.

Gazpacho y "tostá" de jamón

Ariel, como era de esperar, también experimenta los placeres gastronómicos de la ciudad. Deja el pescaíto crudo para probar un gazpacho fresquito y una buena tostada de jamón en una tasca, mientras comenta con humor que ya está cansada de su vida acuática. "De tanto pescar ya estoy cansá, quiero una buena tosta, quiero salir y ver Sevilla", canta en la adaptación flamenca de "Parte de tu mundo", acompañada de palmas que marcan el ritmo sevillano.

Además la sirenita no pierde la oportunidad de vivir las tradiciones locales. En la Feria de Abril entra por la portada con su falda de volantes y su top de lunares, baila sevillanas y se deja llevar por la música, mientras recorre la ciudad y descubre monumentos emblemáticos como la Catedral, en la que entra, o la Giralda, de la que disfruta desde una terraza cercana. La Semana Santa también está presenta en esta obra de arte y se ve como la Ariel con piernas sevillanas se para ante el palio de una Virgen. Pura emoción.

Miles de visualizaciones apoyan a la Sirenita del Guadalquivir

El trabajo detrás del vídeo ha sido minucioso. Juanlu, Sonia y @el_IAmador han recreado cada escena con detalle, desde las terrazas con vistas a la Giralda hasta la Plaza de América, con sus palomas y su ambiente tan único y colorido. Creatividad, humor y amor por la ciudad de Sevilla que han generado miles de visualizaciones y comentarios en redes sociales, donde los usuarios celebran la inventiva del proyecto y piden ya más aventuras de Ariel por Sevilla.

Con esta versión, la Sirenita del Guadalquivir no necesita ni príncipe, ni océano, solo necesita a la ciudad, su cultura y sus tradiciones para vivir mil aventuras.