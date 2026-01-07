El número premiado fue el 19285 y todavía nadie ha comunicado oficialmente a los gestores de la venta quién tiene la papeleta ganadora

El ganador podrá reclamar su premio hasta el 5 de abril, fecha a partir de la cual, no podrá adquirir la cesta

La cesta de Navidad de la venta 'El Paisano', en Utrera (Sevilla), busca a la persona que ha ganado este año su casi millón de euros en premios y que, después de dos días desde el sorteo, sigue sin reclamar todos los premios que esta contiene.

La cesta fue rifada, como cada año, con el sorteo de la ONCE del 5 de enero, que correspondió al número 19285 y, tras la espera, nadie ha comunicado oficialmente a los gestores de la venta que tiene la papeleta ganadora.

Algo que no había pasado nunca

El portavoz del establecimiento, Juan Luis Cadena, ha comentado que "esto es algo extraño" ya que "a pesar de que el sorteo se hace en la noche de Reyes, la gente suele estar atenta a su papeleta", e incluso en años anteriores quien ha ganado lo ha comunicado la misma noche del 5 de enero.

Además, nunca se ha dado el caso de que la cesta no se entregue, con lo que se confía en que "quien tiene la papeleta ganadora la encuentre cuanto antes y lo comunique oficialmente".

Las bases del sorteo indican que "la fecha de caducidad de las papeletas es de tres meses desde la fecha de celebración del sorteo", de modo que se puede reclamar hasta el próximo 5 de abril.

Una cesta valorada en casi un millón de euros

La cesta cuenta con premios como un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), dos coches o comida suficiente para un año, con premios que rozan el millón de euros, y con 100.000 papeletas vendidas desde el pasado mes de mayo, tanto presencialmente, como a través de la web oficial de la venta, al precio de 10 euros cada papeleta.

Las bases del sorteo señalan que el apartamento se entrega ya transferido y con la posibilidad de amueblarse con decenas de electrodomésticos que entran también en el premio, y dos coches ya matriculados y con todos los impuestos liquidados en el momento de la entrega oficial.

A pesar de que las papeletas, tanto físicas como virtuales, viajan a buena parte del mundo, los ganadores de 2025 fueron un matrimonio del pueblo de Los Palacios y Villafranca, un pueblo situado a tan solo 20 kilómetros del establecimiento.