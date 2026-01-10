Redacción Andalucía Agencia EFE 10 ENE 2026 - 18:52h.

73 guardiamarinas inician su formación durante siete meses a bordo de Elcano, con 152 días en el mar

Con 30 cajas de productos gastronómicos de Cádiz, el barco navegará hacia América y parará en 50 puertos

CádizDía grande este 10 de enero para el buque escuela Elcano. El enorme barco de la Armada española ha zarpado desde Cádiz para empezar su 98 crucero de instrucción de 73 guardiamarinas en total.

Recordamos que en el último participó la princesa Leonor, finalizando su periodo formativo en julio del 2025 al llegar al puerto de Marín (Pontevedra). Su etapa incluso fue grabada en una moneda de coleccionista.

Tras esa aventura, la embarcación 'Juan Sebastián de Elcano' ha partido este 2026 en un día frío pero soleado en la capital gaditana. Con buena mar y viento, el velero bergantín ha salido del muelle al que volverá dentro de siete meses.

Según ha apuntado precisamente la Armada en sus redes sociales, "llevará el nombre de España y la tradición marinera por los mares del mundo". Ya que su viaje bordeará América.

Travesía de 152 días en el mar

En un acto presidido por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, y al que no han faltado autoridades como el alcalde de Cádiz, decenas de familiares de los guardiamarinas les han despedido con emoción.

Pertenecientes a la 428 promoción del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina, convivirán con la dotación del buque, formada por 20 oficiales, 20 suboficiales, 130 militares de la escala de Marinería y Tropa, y dos maestros civiles.

Completarán su formación marinera a bordo de este casi centenario navío, estando 152 días en aguas al mando del capitán José María de la Puente Mora-Figueroa. Su primera parada será Santa Cruz de Tenerife el 15 de enero.

Ya el 18 de enero emprenderá la travesía hacia el continente americano, con escala en Puerto España (Trinidad y Tobago) el 16 de febrero. Después atracará en los puertos de San Juan (Puerto Rico) y Santo Domingo (República Dominicana).

Las siguientes paradas serán Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica) y Curazao (isla del reino de los Países Bajos), antes de dirigirse a Estados Unidos para hacer escalas en Galveston, Norfolk, Baltimore y, finalmente, Nueva York.

50 días en puertos y parada final el 31 de julio

Desde Nueva York emprenderá su regreso a España el 3 de julio, con una nueva navegación por el Océano Atlántico que concluirá el 31 de julio, cuando regrese al puerto gaditano.

El crucero tiene previsto detenerse 50 días en puertos en total, entre escalas que durarán entre tres y cinco días. Durante todo este tiempo, los guardiamarinas realizarán su plan de estudios del tercer curso de carrera.

Incluye asignaturas destacadas como Navegación, Astronomía, Meteorología, Operaciones Anfibias, Apoyos y Servicios de Combate y Maniobra, entre otras. Así se forman los futuros oficiales de la Armada.

Embajador gastronómico de Cádiz

Cabe resaltar que Elcano se ha llevado de Cádiz hasta 30 cajas con productos típicos de la provincia andaluza: vinagre de vino de Jerez, atún rojo de almadraba, sal ecológica o aceite de la Sierra, por ejemplo.

Por lo tanto, será un embajador gastronómico de la región allá donde se detenga y celebre actos con autoridades locales de esos destinos. Tras la iniciativa que impulsó el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz.

Sobre el buque escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano', recordamos que fue construido por completo en los astilleros ‘Echevarrieta y Larrinaga’ de la Tacita de Plata hace casi 100 años ya.

De hecho, en 2027 festejará su aniversario, ya que fue botado el día 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928. Durante todo este tiempo ha navegado casi un millón novecientas mil millas náuticas, recalando en más de 70 países diferentes.