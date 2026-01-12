Desde Bienestar Social explican que se ha intentado ayudar a esta familia durante tres años

Este próximo viernes, 16 de enero, se ejecutará la orden de desahucio en el Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, de una mujer de 38 años junto a sus tres hijos, de 2, 11 y 13 años, orden emitida por el Juzgado para desalojar la vivienda, que pertenece al sistema de viviendas sociales de la Junta de Andalucía en la calle Váldes.

Según ha informado 'El diario de Cádiz' este caso es aún más significativo, ya que se sabe que el padre de los menores habría fallecido este verano, en el mes de agosto. La madre se ve sola para afrontar toda la situación, en la que en unos días se queda sin casa, con tres menores a su cargo.

El desahucio está previsto para las diez de la mañana del viernes

La familia afectada "pagó por la llave de la vivienda", esta práctica puede referirse a varias situaciones: un ritual simbólico para atraer una casa propia, un acuerdo de "dinero por llaves" para que inquilinos o propietarios se muden pacíficamente. Es ilegal, pero se realiza a menudo. Ahora, dada la ocupación ilegal de la vivienda, culmina el procedimiento puesto en marcha por la Junta para recuperar el inmueble.

A la duda por haber tomado esa decisión, la mujer se defendía que antes de llegar a esta compleja situación, vivían en una casa sin suministros básicos como agua, y encima sin ventanas. Esta opción aunque fuera mala, era mucho mejor de lo que tenían, para sus hijos, al margen de la legalidad.

La madre de la familia ha acudido este lunes a la Junta de Andalucía, para probar suerte con alguna otra solución pero desafortunadamente no se la han ofrecido.

Ha confesado que su familia más cercana tampoco está por la labor de ayudarla

Desde Bienestar Social explican que se lleva trabajando con esta familia desde hace 3 años, y se han puesto a su servicio todos los recursos municipales a los que puede acceder con sus ingresos, a pesar de la condena que tiene por destrozos en el edificio.