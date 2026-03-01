Inés, la niña vasca de cinco años que quiere parar los bombardeos desde un cohete de cartón en Catar

Inés se estaba preparando para ir a la playa con su hermano de 10 años y sus padres cuando recibieron la alerta

La reacción internacional al asesinato de Jameneí: Vladímir Putin dice que es una “cínica violación de las normas”

Compartir







Inés es una niña de 5 años de Getxo (Bizkaia) que vive con su familia en Catar y que, tras la situación de alarma en ese país desde ayer por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y la respuesta de este país, trata de viajar con su cohete de cartón en misión diplomática para lograr que terminen de caer bombas.

Así lo ha contado a la Agencia EFE en llamada por WhatsApp desde el sótano de su casa en una zona residencial de Doha, donde reside gran parte de la comunidad internacional que se mantiene pendiente de las comunicaciones de sus respectivas embajadas en el segundo día de tensión en Oriente Medio.

Inés se preparaba para ir a la playa cuando recibieron la alerta

Este sábado después de desayunar, Inés se estaba preparando para ir a la playa con su hermano de 10 años, y sus padres, M.U. y O.L., cuando los móviles de sus progenitores comenzaron a recibir mensajes de alerta a los móviles advirtiendo de que permanecieran en sus casas, con puertas y ventadas cerradas y, preferentemente, en los pisos inferiores.

Habían empezado a llegar al cielo catarí los primeros misiles desde Irán, en represalia por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra esa república islámica.

PUEDE INTERESARTE Así mataron a Ali Jamenei: la información compartida por la CIA fue clave para localizarle

El plan familiar del baño playero se acababa de chafar y, con juegos de mesa y cuadernos de manualidades para hacer más llevadera esa tensa espera, la familia siguió las recomendaciones institucionales y bajó al sótano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La pequeña se metió en su cohete de cartón

Es entonces cuando Inés, despierta y resolutiva, decidió pasar a la acción y, ataviada con sus mejores galas, un vestido de Frozen, se metió en su cohete de cartón hecho con la caja de un frigorífico y, desde allí, comunicó a su familia que se iba "a Estados Unidos a pedir que terminen las bombas".

Inés, ya demostró su valentía cuando nació en 2020 en pleno confinamiento por la pandemia de covid, mientras los hospitales vivían momentos de tensión extrema. Al día siguiente del parto, madre e hija ya fueron dadas de alta y cinco años después, la niña confía en que con esa misma rapidez, la guerra en Oriente Medio llegue a su fin para poder salir a jugar con sus amigas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Los niños han dormido como cualquier otro día", afirman los padres

La familia lleva un día escuchando el ruido de los impactos que se producen cuando las defensas aéreas cataríes interceptan los misiles y drones con los que Irán trata de causar destrozos en la base americana y confía en que, como ocurrió en junio, cuando hubo otra crisis, esa zona vuelva "rápido a la normalidad", ha explicado a EFE la madre de Inés.

Entre tanta incertidumbre en el escenario geopolítico y con el espacio aéreo de Catar cerrado, "los niños han dormido como cualquier otro día", pero los padres están pendientes de los mensajes que desde las embajadas les envían a los teléfonos.

"Siguen las recomendaciones de que nos mantengamos en casa, pero esta mañana ya se ven algunas personas cortando el césped y organizando barbacoas en sus jardines, con cierta tranquilidad", ha descrito la madre.