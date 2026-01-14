El menor retenido en Cádiz por un compañero tras ir a su casa pudo escapar al incitarle el agresor a tirar un vaso a unos jóvenes

La Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de Menores la denuncia de un niño de 11 años de Los Barrios (Cádiz) que ha relatado que un amigo suyo, un año mayor, le torturó quemándole por distintas partes del cuerpo con un cuchillo calentado y un aerosol, y le obligó a desnudarse y bailar mientras grababa un tik tok.

Los hechos, según ha relatado a 'EFE' el padre, se produjeron el pasado sábado por la tarde cuando su hijo fue a la casa de un compañero del colegio, de 12 años, con el que mantiene amistad desde hace varios años, para jugar a videojuegos y que estaba solo en la casa por la tarde.

"Estaban jugando a la 'Play', se levantó y fue a la cocina, cogió un cuchillo, y volvió a donde jugaban y se lo puso en el cuello. También le puso un trapo en la boca. Empezó a decirle que se desnudara. Calentaba la hoja del cuchillo un mechero y le hizo marcas en distintas partes del cuerpo y cogió un aerosol y le quemó el culo y los pies", ha explicado el progenitor. "Además le obligó a hacer un tik tok bailando", ha añadido.

El niño, que no puede andar porque "tiene los pies quemados", sigue "en shock" y sin ir al colegio

El niño pudo escapar aprovechando que el otro menor le pidió que tirara un vaso de agua a otros chicos que había en la puerta de la casa, y pudo llegar corriendo a su casa, ha relatado el padre. Aquel reto pudo ser clave para salvar su vida, según el entorno.

El adolescente acudió al hospital y después fueron a denunciar los hechos a la Guardia Civil. El menor, según el instituto armado, prestó declaración ante un equipo especializado y la denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de Menores.

El niño, que no puede andar porque "tiene los pies quemados", sigue "en shock" y sin ir al colegio, según ha explicado su padre. "Si no llega a escapar estaríamos hablando de otra cosa", ha lamentado el progenitor, que ha asegurado que el agresor y su madre "están escondidos".