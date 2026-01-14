Rocío Amaro 14 ENE 2026 - 12:37h.

El municipio gaditano de Villamartín llora la pérdida de Lucas, un niño de seis años que ha fallecido tras una larga lucha contra una enfermedad

Se celebrará una misa en su memoria en la Iglesia de la Coronación del municipio

CádizEl municipio de Villamartín, en la Sierra de Cádiz, vive días de profunda tristeza tras el fallecimiento de Lucas, un niño de tan solo seis años que ha perdido la vida después de una larga lucha contra una enfermedad, según confirman fuentes municipales. La noticia ha conmocionado a todo el municipio, que se ha volcado con su familia mostrándoles numerosas muestras de cariño.

Desde el Ayuntamiento de Villamartín han querido trasladar públicamente su pésame a través de un emotivo mensaje, que han colgado en sus redes sociales, en el que han expresado su cercanía a los familiares del pequeño: "La pérdida de un niño es un dolor imposible de expresar con palabras. Hoy todo el pueblo comparte vuestra tristeza. Os acompañamos con respeto, cercanía y afecto. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con vosotros".

También el PSOE de Villamartín ha querido sumarse a las condolencias, mostrando su pesar por la pérdida de Lucas y enviando su apoyo a sus padres, Monty y Alejandro, así como al resto de su familia. La formación ha recordado además que este miércoles se celebra una misa en su memoria en la Iglesia de la Coronación del municipio.

Mensajes de condolencia y cariño de los vecinos

Las muestras de cariño no han dejado de llegar desde todos los rincones del municipio. Vecinos, amigos y allegados han compartido mensajes de afecto y recuerdo hacia el pequeño, al que muchos describen como un auténtico guerrero. "Vuela alto, pequeño", "no hay palabras para consolar a sus padres" o "que encuentren consuelo en el amor que él les regaló" son solo algunas de las palabras que se repiten en redes sociales.

Villamartín despide así a un niño que deja una huella imborrable en su familia y en todo un pueblo que hoy llora su pérdida.