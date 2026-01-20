Por el momento, los esfuerzos aún se centran en recuperar los dos convoyes del Alvia que se precipitaron por un terraplén de cuatro metros

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: hallan un nuevo cadáver dentro del tren Iryo que descarriló

El accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, tas el descarrilamiento de un tren Iryo y un Alvia, mantiene la conmoción y el luto en España. Los fallecidos se elevan a 40, mientras continúan los trabajos sobre el terreno y la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Entre las distintas hipótesis que se manejan sobre las circunstancias que rodean a la tragedia, la que cobra fuerza parece apuntar que todo pudo deberse a la rotura de un tramo de la vía, algo que puede ser "causa o consecuencia" del siniestro.

Por el momento, los esfuerzos aún se centran en recuperar los dos convoyes del Alvia que se precipitaron por un terraplén, dado que la fatalidad quiso que no solo se cruzasen los dos trenes en el fatídico momento, sino que además junto a la zona había un talud de cuatro metros.

Los equipos de rescate trabajan en Adamuz con el temor de hallar más muertos en la tragedia

In situ, en Adamuz los equipos técnicos de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia descarrilado, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, según ha informado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Un total de 41 personas permanecen ingresadas, mientras se han presentado 43 denuncias de desapariciones en las comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos y los forenses han realizado 23 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Investigan si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento

Al respecto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien inicialmente calificó el accidente ferroviario de "verdaderamente extraño", al ocurrir en un tramo recto y renovado en mayo, ha explicado que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, aunque ha reconocido que ese hueco es "muy grande".

En ese sentido, ha precisado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis es "una especulación, como muchas otras".

En esa línea y con esa misión, la comisión investigadora, que desde anoche trabaja en el lugar del accidente, apunta en su primera descripción de lo ocurrido que el tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua. Apenas veinte segundos después llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, por otra parte, ha solicitado a Adif el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

Del mismo modo, la comisión ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio, como ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado.

En adición, la investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas 'negras') de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio.

El fatal accidente, en un tramo recto: "No era un problema de exceso de velocidad"

El tren Iryo siniestrado había sido revisado el 15 de enero, tres días antes del accidente, que ha provocado la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, cuya reanudación total se prevé para el 2 de febrero, aunque se trabaja en habilitar una de las dos vías "lo antes posible y circular por ella durante unos días", según Óscar Puente.

"No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha dicho, por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha apuntado a un problema en las vías o en los trenes y ha alejado la opción del error humano.

En ese sentido, ha precisado que es una vía que se había reparado en mayo y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

"Cuando el LZB detecta un obstáculo en la vía, activa el frenado automático (...). Al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha dicho.

A ese respecto, cabe destacar que desde la primavera pasada, el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos ocho incidencias en Adamuz, relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras.

Renfe activa un plan alternativo de transporte

Tras lo ocurrido, Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.

El operativo se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea y permitirá ocho frecuencias (cuatro idas y vueltas) entre Sevilla y Madrid, y seis (tres idas y vueltas) entre Málaga y la capital.

Por su parte, Iberia ha programado, desde este martes y hasta el viernes, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que aumentarán su capacidad en 728 asientos adicionales, 364 en cada ruta, mientras que Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga, también hasta el viernes.