Iván Sevilla 20 ENE 2026 - 17:16h.

Desde el sindicato CSIF en Sevilla han denunciado ante la Guardia Civil los hechos tan graves

"La plantilla" del centro sanitario se encuentra "conmocionada" por los insultos hacia la administrativa

SevillaEn este 2026, las agresiones a profesionales sanitarios en España continúan dejándonos casos tan impactantes como la reciente pintada de palabras amenazantes de muerte a personal de un centro de salud en Bollullos (Sevilla).

Según compartió este 19 de enero el CSIF, estos hechos gravísimos fueron descubiertos por los trabajadores del consultorio que acudieron por la mañana a sus puestos de trabajo.

Los mensajes con botes de espray, en color rojo y negro expresaban insultos como "perra" e "hija de puta" dirigidos directamente hacia la administrativa que ejerce su labor allí.

"Muerte la puta del mostrador" era otra de las frases que se podían leer y que ya han sido denunciadas ante la Guardia Civil para que los agentes investiguen y localicen a los responsables de las amenazas.

"La plantilla sigue conmocionada", aseguran

Desde el sindicato han reclamado a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía "medidas que acaben con esta lacra insoportable". Que va causando agresiones tanto verbales como físicas a sanitarios.

"La plantilla sigue conmocionada", han asegurado acerca de lo que se decía en esas pintadas vandálicas. El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación ha respondido condenándolas "rotundamente".

"Nada justifica la violencia, el insulto ni las amenazas, y mucho menos contra quienes trabajan cada día atendiendo a nuestra población", ha señalado la propia alcaldesa Clara Monrobé Cárdenas.

A lo que ha añadido que "el personal administrativo es, en muchas ocasiones, la cara más visible y accesible del sistema sanitario, pero en ningún caso es responsable del número de citas disponibles".

"Descargar la frustración contra ellos es injusto"

Igualmente, la regidora ha remarcado que tampoco son culpables "de las carencias estructurales" que tiene la sanidad pública. Cree que "descargar la frustración contra" los trabajadores "es profundamente injusto".

"Quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad a las afectadas y dejar claro que no vamos a consentir faltas de respeto ni amenazas, que serán denunciadas como corresponde", ha apuntado acerca de lo sucedido.

"Defender los servicios públicos también es defender a quienes los sostienen con profesionalidad, esfuerzo y vocación. Bollullos es un pueblo solidario y respetuoso, estoy convencida de que estos hechos no nos representan", ha destacado.

Para finalizar sus declaraciones al respecto del acto vandálico, ha anunciado que desde el Gobierno local seguirán "trabajando para que el consultorio sea seguro y digno, para personal y ciudadanía". Las pintadas ya están eliminadas.