Además de la muerte de su madre, Fidel Sáez teme por la vida de sus dos hijos, su sobrino y su hermano, que viajaban en el primer vagón

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: confirman la muerte de Miriam, joven de Lepe de 27 años que viajaba en el Alvia

Fidel Sáez, es una de las muchas víctimas colaterales del accidente del Alvia en Adamuz, Córdoba, un tren en el que ha perdido a su madre y en el que también viajaban sus dos hijos, su hermano y un sobrino que siguen hospitalizados, ha hecho un llamamiento a "decir más te quiero" a la familia, porque "la vida en cualquier momento se va".

Fidel ha relatado los duros momentos vividos hasta localizar a sus familiares, que regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido este fin de semana para ver el musical 'El Rey León'.

Fidel Sáez: "Estoy aquí para contar la historia"

"Los cinco iban en el primer vagón. Estoy aquí para contar la historia, el dolor que se tiene y trasladar al pueblo que hay que decir mas te quiero, que a la familia hay que darle cariño, no hay que enfadarse por cosas pequeñas porque la vida en cualquier momento se va", ha relatado emocionado.

Su hermano fue capaz de salvar a los hijos de Fidel sacándolos a través de las ventanas del tren: "Logró sacar a mis hijos impulsándolos con los pies por la ventanilla, allí una señora les sacó por fuera y luego vino la Guardia Civil y la Policía",

Tras ver a su hermano en el hospital, donde permanece estable y que llegó a estar una hora y media entre amasijos de hierro donde vio a personas fallecidas hasta ser rescatado, este le ha pedido que contara la historia de su madre: "Ha sido buena, entregada a su familia, que era el motor de su vida. Ha dejado una huella muy grande en nosotros".

Como Fidel, muchas otras personas lloran la muerte de los hasta ahora 40 muertos de la tragedia de Adamuz. Los servicios de rescate y emergencias siguen en el lugar buscando cuerpos e identificándolos, mientras que muchos heridos siguen en el hospital y la UCI a la espera de poder salir con vida tras vivir uno de los accidentes ferroviarios más impactantes de la historia de España.