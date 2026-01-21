La Fiscalía Provincial de Córdoba ha acordado que sean tres fiscales los que investiguen el accidente de tren de Adamuz, que prevé como "compleja"

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: Suben a 43 los fallecidos tras recuperar un cadáver dentro de un coche del Alvia

Tres fiscales de la Fiscalía Provincial de Córdoba investigarán las circunstancias del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 43 fallecidos, una tarea que se prevé "compleja" y que esperan "lo menos larga posible".

Así lo ha anunciado el fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, en una comparecencia ante los medios este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, donde ha subrayado que las pesquisas se encuentran todavía en un estado "inicial".

Sobrón ha explicado que ayer creó un grupo de trabajo dentro de la Fiscalía integrado por tres fiscales que colaborarán con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Montoro (el antiguo juzgado de instrucción número 2), que está a cargo de la investigación, y ha señalado que ese grupo podrá ampliarse "si hace falta".

Reconocen que la instrucción será "compleja"

Ha reconocido que, evidentemente, será una instrucción "compleja" y que la Fiscalía de Córdoba nunca ha tenido entre sus investigaciones una "tragedia de estas características", pero ha deseado que "esperemos que sea lo menos larga posible".

Tras apelar a la prudencia, el fiscal jefe de Córdoba no ha querido dar detalles de una investigación que, insiste, se encuentra en un estado "inicial", y no ha precisado si hay ya alguna denuncia en el juzgado. Tampoco ha querido entrar en la petición de personarse en la causa de algunas asociaciones porque, ha subrayado, ahora se encuentran en una fase de "investigación y asistencia a las víctimas" y no "técnico-jurídica".

Sus primeras palabras han sido de recuerdo a las víctimas y pésame a sus familiares, al tiempo que ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos que siguen necesitando asistencia médica. El fiscal jefe ha informado de que el domingo, al enterarse del accidente, se puso en contacto con la Guardia Civil y con el fiscal que estaba de guardia de Montoro (Córdoba) para que le mantuvieran informado.

Se eleva la cifra de muertos hasta los 43

Ha señalado que se desplazó al lugar del siniestro junto con la fiscal superior de Andalucía, Ana María Tárrago, y el fiscal encargado de las causas del partido judicial de Montoro. Allí estuvieron en la jornada del lunes, donde también se trasladaron al centro de identificación de datos para conocer cómo se estaban identificando de los fallecidos.

La cifra de fallecidos en el accidente, ocurrido cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó con un Alvia que circulaba en sentido contrario se ha elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en el Alvia, han informado a EFE fuentes del operativo.

El fiscal jefe ha asegurado que están en "contacto permanente" con los diferentes grupos de investigación, fundamentalmente con Policía Judicial, pero también con otras personas que participan en la investigación de los hechos y que están haciendo una "labor muy importante".