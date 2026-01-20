Alberto Rosa 20 ENE 2026 - 17:17h.

Su dueña y su entorno siguen sin tener noticias de su mascota y niegan que se trate del perro que aparece en un vídeo difundido en redes

Accidente de trenes en Adamuz: ¿dónde está Boro, el perro desaparecido que viajaba con su dueña?

Ana y su hermana son dos de las supervivientes de la tragedia ferroviaria en Adamuz este pasado domingo. Las dos viajaban en el tren Iryo que cubría la línea Málaga-Madrid y que se vio implicado en el siniestro. Las dos viajaban con Boro, su perro, del que no se tiene noticia y han pedido ayuda y difusión para encontrarlo. Mientras, el Partido Animalista Pacma ha pedido autorización para el rescate del perrito.

El presidente del partido, Javier Luna, ha remitido durante la mañana de este martes una petición urgente a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba y al Ministerio del Interior para que autorice y facilite el acceso de un equipo especializado que permita rescatar con vida a Boro. Su familia lo busca sin descanso por los límites de la zona perimetrada mientras uno de sus miembros permanece aún ingresado en la UCI.

El partido denuncia que la falta de autorización impide una intervención que “podría ser decisiva para salvar la vida del animal y evitar una tragedia añadida”. Es por ello que el partido pide formalmente a la Guardia Civil que permita el acceso urgente al entorno cercano al accidente de un equipo profesional de rescate animal, concretamente de la entidad Rescate Animal del Sur, junto a un rescatista especializado, para proceder a la localización, captura segura y rescate de Boro utilizando medios técnicos adecuados.

Desde Pacma subrayan que se trata de una intervención “estrictamente humanitaria, coordinada y profesional”, que no interferirá en ningún caso con el resto de labores que se desarrollan sobre el terreno.

La familia de Boro pide colaboración

Familiares de las víctimas y amigos han pedido colaboración en redes sociales para ayudar a encontrar a Boro. Julia es una de las personas que está ayudando a Ana y su hermana a encontrar al perro. Tal y como ha comunicado en sus últimas historias de Instagram, Boro sigue desaparecido.

"Gracias a todos por los mensajes. No hemos encontrado a Boro aún, cuando lo encontremos lo sabréis. Hemos visto el vídeo, pero nadie puede confirmar que sea él y por favor solo información con una prueba para evitar malentendidos", escribe la joven en su perfil.

También piden que se contacte con la asociación A.RE.A de Adamuz. "Si alguien va a la zona a buscar a Boro, contacten con esta asociación, ellos se encargan de coordinar a los grupos de búsqueda", han escrito.

Del mismo modo, la asociación ha desmentido que Boro sea el perrito que aparece en un vídeo difundido en redes sociales. "Informamos que el video que se compartió donde supuestamente se via a Boro es falso se trata de otro perrete que está con su dueño así que nadie a visto a Boro, y por lo que nos han informado no es posible que haya podido ni pueda acercarse al pueblo por la altura de la alambrada que rodea la vía", señalan.