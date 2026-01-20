En un vídeo difundido en redes aparece un perro paseando junto a las vías del tren muy cerca a la zona del accidente en Adamuz

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: hallan un nuevo cadáver dentro del tren Iryo que descarriló

Una pasajera con heridas leves, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Adamuz busca a su perro, Boro, desaparecido tras el choque. Entre lágrimas, la joven ha pedido "por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que también son familia".

En Adamuz miles de personas se han movilizado para ayudar a los heridos y damnificados. Ahora también para buscar a Bor, el perro de Ana García, que viajaba con su dueña en el vagón 7 del tren Iryo. La joven, con magulladuras en su cara a causa del accidente, ha pedido ayuda para encontrarlo en el programa de Ana Rosa.

"Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Que tenemos muchos y son familia también", pedía la chica, mientras sollozaba. Con ella viajaba también su hermana, que se encuentra en la UCI. Tras el llamado de la joven, las redes se han hecho eco de la búsqueda de Boro.

Entre las pistas, unas imágenes difundidas por internet en la zona del accidente del tren de alta velocidad y el Alvia, en Adamuz en las que se ve a un perro muy similar a Boro que desanda junto a las vías, muy cerca del descarrilamiento. Algunos vecinos de Adamuz apuntan a que el animal podría estar en alguna casa del pueblo. Por el momento amigos y familiares de Ana, la dueña de Boro desmienten que hayan encontrado a su mascota.

El accidente de trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) cuando un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva se ha saldado, hasta ahora, con 41 víctimas mortales, mientras otras 39 personas siguen hospitalizadas.

Tratarán de retirar varios coches del tren Alvia para recuperar varios cadáveres

Al lugar de la tragedia ha llegado maquinaria pesada y personal cualificado con la idea de retirar parte del tren y recuperar tres cuerpos localizados en el interior del amasijo de hierro.

La complicada operación se realizará este martes y se retirarán los dos coches del tren Alvia empotrados en el talud. En ellos hay tres cuerpos, según los equipos de rescate. Las imágenes desde el aire nos permiten ver que esa parte del tren se llevó la peor parte al caer por ese terraplén, a consecuencia del descarrilamiento, unido a los más de 200 kilómetros por hora a los que circulaba y a la caída por un talud de cuatro metros tras el impacto. .

Los dos coches serán retirados con ayuda de una grúa de 300 toneladas. Es una tarea compleja y los expertos no descartan ninguna alternativa, como desmontar en pedazos los dos vagones 'in situ' y acceder al interior para posteriormente ser removidos.