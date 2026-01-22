Juanma Moreno se emociona al revivir el escenario "prácticamente de guerra" en Adamuz

Moreno no ha podido evitar emocionarse y ha comenzado a relatar lo que se encontró al llegar a la zona del siniestro

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha mostrado este jueves visiblemente emocionado al recordar el escenario "prácticamente de guerra" que contempló al llegar y recorrer la zona cero del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo, en el que han muerto 45 personas.

En una rueda prensa en Adamuz, al ser preguntado por cómo se encontraba él personalmente tras lo sucedido, Moreno no ha podido evitar emocionarse y ha comenzado a relatar, como podía, lo que se encontró al llegar a la zona del siniestro.

"Evidentemente a mí también me afecta. Yo soy persona y no estoy acostumbrado a vivir situaciones tan duras y al final hay recuerdos, hay momentos y son complicados", ha expresado el presidente andaluz con la voz entrecortada mientras añadía que todos los implicados tendrán que hacer "un repaso mental de la situación vista, vivida y observada".

Había que tener cuidado "para no tropezar con los cadáveres"

Moreno ha relatado que en una situación así "hay heridos, personas chillando, pidiendo auxilio, personas perdidas, aturdidas, en medio de la noche o sin ninguna luz" y todo en una zona de "terreno escarpado" que hacía difícil la actuación.

En definitiva, un escenario "prácticamente de guerra" en el que había que tener cuidado "para no tropezar con los cadáveres" que se encontraban en el suelo y que era " difícil, muy difícil para los servicios médicos" que afrontaron "una situación de caos con ruido, chillidos, sangre, muerte y destrucción".

"Hay que tener la cabeza muy bien amueblada y que tener un nivel de frialdad y de profesionalidad para saber hacer las cosas como se hicieron", ha destacado Moreno sobre todos los equipos de emergencias que actuaron en la zona y que demostraron su "enorme profesionalidad", que ha permitido "salvar muchas vidas".