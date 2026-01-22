Así han sido los primeros funerales de las víctimas mortales del accidente de Adamuz: el padre del jugador 'Davinchi' o a familia de Aljaraque

El desconsuelo marca la misa funeral de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos en el accidente de tren

Compartir







Hasta ahora, casi todos los cuerpos que fueron encontrados tras el accidente de trenes de Adamuz, han sido ya identificados y casi todos, 39 de los 45 se han entregado ya han sido entregados a sus familias. La mayoría de los fallecidos, 28 en concreto, eran de Huelva. Allí hoy han empezado a celebrarse los primeros funerales. Informa en el vídeo Victoria Talero.

Son momentos de profundo dolor, despedidas durísimas por parte de familiares que lo han perdido todo: a sus seres queridos. Por eso, en todo momento están siendo acompañados por grupos de psicólogos, facilitados por los distintos ayuntamientos o incluso por vecinos de la zona que han querido rendirle el último adiós.

Han estado apoyándole en estos momentos con los diferentes funerales. Ha habido una docena de ellos a lo largo del día de hoy, por el uno de los más emotivos, sin duda, ha sido en Aljaraque, con cuatro miembros de la misma familia, fallecidos o incluso aquí en Huelva, donde han despedido al padre de 'Davinchi', que es un jugador del Getafe o incluso un maquinista que iba como pasajero en uno de los vagones siniestrados.

Cómo ha sido la despedida a la familia

A las puertas del templo, el joven 'Davinchi', futbolista del Getafe, besa la urna que contiene las cenizas de su padre, David Cardón. También fue futbolista, vecino, participativo. Era enfermero de profesión. A la salida del funeral, sus hijos y su viuda recibían aplausos y buscaban mutuo consuelo en un abrazo antes de marcharse a lidiar con su ausencia ya en la intimidad.

A la misma hora en Aljaraque había quien no podía ni siquiera mantenerse en pie. En el pabellón municipal se celebraba la misa funeral por los cuatro miembros de la familia Zamorano, Carmen y su esposo Pepe, su hijo del mismo nombre y el primo de este Félix, en una localidad con el ánimo encogido: "Todo el pueblo se ha ahorcado y ha sido muy bruto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El silencio se rompe. Cuando a la salida con el féretro del pequeño Pepe, sus compañeros dejan volar globos blancos, había también lamentos aislados que describen la magnitud de una tragedia en la que ha sobrevivido solo la hija pequeña del matrimonio de seis años. Le quedan otros familiares y el amor de todo un pueblo que día y noche ha sabido brindar apoyo a quienes han sufrido uno de esos reveses que marcan de por vida el destino de toda una familia.