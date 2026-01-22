El momento más emocionante de la misa funeral ha sido cuando los compañeros de Pepe han soltados globos blancos

Accidentes ferroviarios en España: ascienden a cinco los heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena

Compartir







HuelvaLos féretros de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez fallecidos el en el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, han salido este jueves del pabellón polideportivo de Aljaraque, Huelva, entre el llanto y el dolor de los familiares y vecinos que todavía siguen conmocionados por lo sucedido.

La tragedia se ha cebado con esta familia tan querida y apreciada por todos en su lugar de origen.

El momento más emocionante de la misa funeral ha sido cuando los compañeros del instituto de Pepe, el menor de 12 años, han soltados globos blancos al cielo en honor a su amigo.

“Pepe, tus amigos siempre estarán en tu corazón”, rezaban algunos de los mensajes en esos globos que se alzaban alto.

Los féretros del matrimonio, Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, junto con los de su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix, de 23, llegaron a la localidad onubense en la noche del miércoles procedente de Córdoba, donde los estaban esperando decenas de personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cristina, de 6 años, única superviviente de la familia

Critina, la hija pequeña de 6 años de la familia, única superviviente en el accidente de tren de Adamuz, fue hallada descalza y sin abrigo deambulando entre escombros y hierros mientras preguntaba por sus padres.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La pequeña logró salir del tren por un estrecho agujero del Alvia. Un guardia civil la encontró desorientada.

Cristina permanece con sus abuelos y su tío, quien la cuidan mientras se recupera de sus pocas heridas físicas, aunque las emocionales llevarán mucho más tiempo.