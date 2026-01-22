Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Accidente

El desconsuelo marca la misa funeral de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos en el accidente de tren

Misa funeral en memoria de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez
Misa funeral en memoria de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez. EFE
Compartir

HuelvaLos féretros de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez fallecidos el en el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, han salido este jueves del pabellón polideportivo de Aljaraque, Huelva, entre el llanto y el dolor de los familiares y vecinos que todavía siguen conmocionados por lo sucedido.

La tragedia se ha cebado con esta familia tan querida y apreciada por todos en su lugar de origen.

Misa funeral en memoria de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos en el accidente de tren de Adamuz
Misa funeral en memoria de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos en el accidente de tren de Adamuz. EFE
PUEDE INTERESARTE

El momento más emocionante de la misa funeral ha sido cuando los compañeros del instituto de Pepe, el menor de 12 años, han soltados globos blancos al cielo en honor a su amigo.

“Pepe, tus amigos siempre estarán en tu corazón”, rezaban algunos de los mensajes en esos globos que se alzaban alto.

Los féretros del matrimonio, Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, junto con los de su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix, de 23, llegaron a la localidad onubense en la noche del miércoles procedente de Córdoba, donde los estaban esperando decenas de personas.

PUEDE INTERESARTE
Misa funeral en memoria de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos en el accidente de tren de Adamuz
Misa funeral en memoria de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos en el accidente de tren de Adamuz. EFE

Cristina, de 6 años, única superviviente de la familia

Critina, la hija pequeña de 6 años de la familia, única superviviente en el accidente de tren de Adamuz, fue hallada descalza y sin abrigo deambulando entre escombros y hierros mientras preguntaba por sus padres.

Los abuelos y tíos se harán cargo de la pequeña de 6 años, única superviviente de una familia en el accidente de tren:
Los abuelos y tíos se harán cargo de la pequeña de 6 años, única superviviente de una familia en el accidente de tren:

La pequeña logró salir del tren por un estrecho agujero del Alvia. Un guardia civil la encontró desorientada.

Cristina permanece con sus abuelos y su tío, quien la cuidan mientras se recupera de sus pocas heridas físicas, aunque las emocionales llevarán mucho más tiempo. 

Temas