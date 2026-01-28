Aena ha informado de que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está sufriendo una ralentización en sus operaciones

Los efectos de la borrasca Kristin: cortes de carreteras y problemas en los servicios ferroviarios y aeroportuarios

Aena ha activado el plan de actuaciones invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante las previsiones meteorológicas de la Aemet, mientras que Adif ha alertado de posibles retrasos en el núcleo de las Cercanías de Madrid.

Operaciones afectadas en Barajas

El gestor aeroportuario recomienda a los usuarios en sus redes sociales que si van a volar en las próximas horas consulten con su aerolínea el estado de su vuelo. Aena ha informado que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está sufriendo una ralentización en sus operaciones durante la mañana de este miércoles como consecuencia del temporal de nieve en la capital, mientras los equipos de limpieza están trabajando en áreas de movimiento de aeronaves.

Así lo ha informado el operador aeroportuario a Europa Press, que instantes antes ha precisado que en su red, actualmente, solo ha habido una incidencia operativa en un vuelo Madrid-Jerez, que se ha tenido que desviar a Sevilla por baja visibilidad.

La compañía pública ha activado su Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en aeródromo madrileño ante las previsiones de la Aemet, que avisa de nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes.

En un mensaje en redes sociales, el operador aeroportuario ha aconsejado a los pasajeros el uso del transporte público en sus desplazamientos al aeropuerto.

La compañía pública destina un presupuesto de 2,3 millones de euros, 100.000 euros más que el año anterior, en la puesta en marcha del Plan de Actuaciones Invernales para la temporada 2025/2026, conocido como Plan Invierno, en los 21 aeropuertos de la red que tienen riesgo de sufrir incidencias por estos fenómenos meteorológicos.

En concreto, los aeródromos incluidos son los siguientes: Albacete, Asturias, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Girona-Costa Brava, Federico García Lorca Granada-Jaén, Huesca-Pirineos, León, Logroño-Agoncillo, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Madrid-Cuatro Vientos, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Seve Ballesteros-Santander, Santiago-Rosalía de Castro, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

En el ámbito marítimo, desde Puertos del Estado señalan a EFE que la situación es muy difícil por la zona del Estrecho y que en Algeciras y Tarifa está todo parado, igual que ayer. Además, Huelva registra un tráfico restringido en función del tipo de barco y muelle.