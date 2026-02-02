Caos en las carreteras andaluzas: cortan la AP-4 sentido Cádiz por la caída de árboles en la calzada

Rocío Amaro Europa Press 02 FEB 2026 - 11:55h.

La caída de árboles por la lluvia y el viento ha provocado cortes totales en la AP-4, la principal vía entre Sevilla y Cádiz, con atascos kilométricos, retenciones generalizadas y cientos de conductores atrapados durante horas en carretera

El temporal ha colapsado la movilidad en la provincia de Sevilla, dejando carreteras cortadas, tráfico ralentizado y un accidente en el puente del Centenario que han convertido los desplazamientos en una auténtica odisea desde primera hora de la mañana

SevillaLlegar este lunes a muchos destinos de Andalucía se ha convertido en una auténtica odisea. La lluvia, que de por sí ya complica la circulación, ha venido acompañada de fuertes vientos que están provocando la caída de árboles, riesgos de desprendimientos y el corte de carreteras en distintos puntos, generando un escenario de tráfico caótico desde primera hora de la mañana.

Uno de los puntos más afectados está siendo la autopista AP-4, la arteria principal que conecta Sevilla y Cádiz. Desde primeras horas de este lunes 2 de febrero, la vía permanece cortada en varios tramos a la altura de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz, tras la caída de árboles sobre la calzada como consecuencia de las intensas precipitaciones.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, las incidencias más graves se concentran en el kilómetro 47, en el término municipal de Las Cabezas de San Juan, y en el kilómetro 58, en Lebrija, donde se ha producido el corte total de la autopista en sentido Cádiz. Estos puntos han generado atascos kilométricos y largas colas de vehículos atrapados, con conductores que han tenido que esperar durante horas sin poder avanzar.

Apertura de vía alternativa

A estas incidencias se suma otra caída de árboles en el kilómetro 17 de la AP-4, a la altura de Dos Hermanas. En este tramo se ha habilitado un paso alternativo para mantener la circulación, aunque el tráfico también se ha visto seriamente ralentizado. En sentido Sevilla no ha sido necesario el corte total de la vía, pero sí se están registrando importantes retenciones y dificultades para la circulación.

El colapso se ha visto agravado además por un accidente en uno de los principales accesos a la capital hispalense. El vuelco de un camión en el puente del Centenario ha provocado importantes retenciones y llegó incluso a obligar al corte completo del tráfico en sentido Cádiz durante varios minutos, hasta que el vehículo siniestrado pudo ser retirado de la calzada.

Retrasos en cercanías y media distancia

La caída de un árbol sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera (Sevilla) está provocando retrasos este lunes en trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz. Asimismo, se están registrando demoras en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, como ha informado Adif en una publicación en redes sociales.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que la caída ha afectado a la catenaria y ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo. El servicio está funcionando "exclusivamente" por vía única, viéndose afectado la línea de cercanías, que está generando retrasos, y también los medios distantes entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga.

Asimismo, Toscano ha indicado que se está haciendo una evaluación de los daños provocados para "tratar de normalizar lo antes posible la circulación".

Preemergencia en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha tenido que activar el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencias, como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se están registrando desde primera hora de la mañana y que han provocado "numerosas incidencias". De hecho, la caída de ramas y árboles ha obligado a cortar más de una decena de calles y avenidas.

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado además el cierre preventivo de parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre ante las previsiones meteorológicas y los avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a causa de lluvias y tormentas con fuertes rachas de viento en las comarcas hispalenses.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Sevilla en una publicación en la red social X (antes Twitter), se trata de una medida preventiva y de anticipación "para minimizar su impacto en la ciuddanía". Asimismo, el servicio adscrito al Consistorio hispalense ha indicado que los recursos municipales están activados "para intervenir en caso de necesidad", al tiempo que han concretado que, una vez finalice el episodio "y tras la inspección oportuna de los técnicos", se volverá a la normalidad.

Por otra parte, en el mismo mensaje difundido a los medios han ofrecido recomendaciones de seguridad ante episodios de fuertes rachas de viento, como extremar las precauciones en desplazamientos, especialmente al 'efecto pantalla' al conducir, así como prestar especial atención en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas. En esta línea, el Servicio de Emergencias de Sevilla ha pedido a los ciudadanos que recojan los toldos y retiren objetos que puedan caer al vacío.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, Huelva y Sevilla, fuertes vientos en Almería y Jaén y fenómenos costeros en las costas gaditanas, onubenses, granadinas y almerienses.