Abren juicio con jurado por el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate

El juez da por cerrada la instrucción y ordena la apertura de juicio por la muerte de dos agentes arrollados por una narcolancha en 2024

El "vacile" de una narcolancha a la Guardia Civil durante una persecución en Las Negras, Almería

Compartir







El juez ha puesto fin a la instrucción de la investigación sobre el asesinato de dos guardias civiles, que fueron embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz), con un auto en el que establece que el caso será juzgado por un jurado popular y en el que fija una fianza de 3.300.000 euros para el piloto de la nave.

Cuando se van a cumplir dos años del suceso, ocurrido el 9 de febrero de 2024, el tribunal de instancia de Barbate ha dictado un auto en el que ordena la apertura de juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, piloto de la narcolancha, y contra Yassine El Morabet, que viajaba con él en la embarcación, junto a otros dos tripulantes marroquíes que serán juzgados en un procedimiento diferente.

PUEDE INTERESARTE Marlaska señala que la Guardia Civil no solicitó refuerzos policiales tras el siniestro de Adamuz

Dos asesinatos consumados y cuatro en tentativa

A El Baqqaly se le acusa de dos delitos de asesinato consumado y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, y a El Morabet, de seis delitos de atentado agravado, ya que mientras el piloto de la narcolancha embestía la lancha de los agentes, este les enfocó con un puntero láser en varias ocasiones “para reducir su visión”.

En el auto, de este martes, el juez explica que de la instrucción practicada se desprende que los hechos sucedieron entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024, cuando seis guardias civiles acudieron a las aguas del puerto de Barbate para comprobar la presencia de seis narcolanchas que se habían refugiado en el lugar a causa del temporal.

PUEDE INTERESARTE Ganaderos de Doñana evacúan mil cabezas de ganado para salvar a los animales de las inundaciones

Karim El Baqqaly patroneaba una semirrígida de 14 metros de eslora, provista de cuatro motores fueraborda de 300 CV cada uno y una antena satelital, en la que viajaban otros tres tripulantes

El Baqqaly, relata el auto, realizó varias aproximaciones a escasos metros de la zodiac de la Guardia Civil y después “se alejó a una distancia suficiente que le permitió volver hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes a gran velocidad y sin desviar la trayectoria”, para finalmente colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo hizo, añade el juez, “con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte a los seis agentes”, y con pleno conocimiento de la diferencia de tamaño y envergadura entre ambas embarcaciones, así como de la condición de agentes de la autoridad de las personas que tripulaban la zodiac y de sus “escasas posibilidades de defenderse del ataque”.

Por su parte, El Morabet, en los momentos previos a la colisión y “mientras Karim realizaba las aproximaciones”, enfocó con un puntero láser en varias ocasiones a los agentes de la Guardia Civil “con la intención de reducir su visión y su capacidad de defensa y reacción”, aunque no consta que lo hiciera en el momento exacto del impacto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Como resultado del ataque, fallecieron los agentes Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, mientras que sus cuatro compañeros sufrieron lesiones físicas y psíquicas de diversa consideración.

La colisión provocó además daños en la embarcación oficial, valorados en 22.942 euros

La Fiscalía ha cuantificado las responsabilidades pecuniarias de El Baqqaly por las muertes y las lesiones en 2.500.000 euros, cantidad a la que el juez suma los daños materiales, el lucro cesante y los posibles daños psíquicos a los agentes supervivientes.

Por todo ello, el magistrado ordena que El Baqqaly, el único que continúa en prisión, deposite “en el plazo de un día” una fianza de 3.300.000 euros, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de bienes por una cantidad suficiente para cubrir esa suma.