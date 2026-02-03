Se prevé que en los próximos días la cifra de animales trasladados supere las 1.300 cabezas ante la previsión de que la lluvia continúe

Los expertos advierten que hay zonas donde el suelo está saturado por las lluvias: "Es un cóctel perfecto para las inundaciones"

Yegüerizos y ganaderos de Doñana, tanto de Almonte como de Hinojos (Huelva), retiraron el pasado fin de semana mil cabezas de ganado entre yeguas, vacas y ovejas para salvar a los animales de las inundaciones que las lluvias de los últimos temporales están causando en la zona de la Marisma Gallega, en el término de Hinojos.

Asimismo, según ha indicado a Europa Press el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Diego Díaz, se prevé que el próximo jueves se evacuen otras 350 cabezas de ganado de la zona de Las Marismillas, en el término de Almonte, ya que se encuentra a "final de la cuenca" por lo que se prevé una alta probabilidad de inundación con las precipitaciones de esta semana.

Diego Díaz ha subrayado que, además, gran parte de esta cabaña está llevando a término sus embarazos y "empezando a partir" por lo que "hay que salvar tanto a las madres como a las crías" para, además, "preservar la raza marismeña".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Almonte han destacado que estos animales "se protege en los momentos difíciles, cuando hay que estar sobre el terreno y actuar con responsabilidad". Y que "en esas circunstancias, Almonte siempre responde".

"Lo hacen sus ganaderos y yegüerizos, personas que conocen la Marisma, respetan sus ciclos y cuidan el territorio desde hace generaciones. Una vez más, los yegüerizos y ganaderos almonteños han actuado con rapidez y compromiso para poner a salvo a su ganado y preservar el equilibrio de un espacio único", ha remarcado antes de afirmar que Almonte y su gente son "verdaderos cuidadores de Doñana".

Vacas mostrencas, yeguas marismeñas y ovejas churras

De otro lado, desde el Ayuntamiento de Hinojos han destacado que las tres cabañas de ganado que pastan en la marisma han sido evacuadas "con éxito" tras las intensas lluvias. "Vacas mostrencas, yeguas marismeñas y ovejas churras lebrijanas se encuentran ya sanas y a salvo, en la finca alternativa de El Moralejo", explica el Consistorio.

La alcaldesa, Joaquina del Valle, ha estado en "contacto permanente con los ganaderos, siguiendo de cerca la situación y coordinando para que todo se desarrollara con seguridad y respeto al entorno natural de Doñana", ha indicado el Ayuntamiento antes de apuntar que "cuando hay dificultades, Hinojos responde con unión, responsabilidad y compromiso con su tierra".